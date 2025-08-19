Social Ghid rapid: cum alegi o mașină de spălat care consumă puțin







Pentru că este unul dintre cele mai folosite electrocasnice, mașina de spălat este responsabilă, cel mai adesea, de o mare parte din costul cu energia electrică. Tocmai din acest motiv, trebuie să te asiguri că alegi o mașină de spălat care consumă mai puțin. O mașină de spălat eficientă. Dar cum te asiguri că mașina de spălat pe care urmează să o cumperi este eficientă? La ce ești atent pentru a te asigura că aceasta consumă mai puțină energie electrică?

Ce evaluezi dacă vrei o masina de spalat rufe care consumă puțin? Ei bine, prețul și brandul, în cazul de față, contează mai puțin. Ceea ce contează, dacă dorești să cumperi o mașină eficientă din punct de vedere energetic este: consumul energetic al mașinii de spălat rufe, consumul centrifugal și consumul de apă.

Dacă scopul tău este să cumperi o mașină de spălat rufe cu un consum mai mic de energie, primul lucru pe care trebuie să-l faci este să verifici eticheta energetică. Pe aceasta se specifică clasa de eficiență energetică a aparatului. Cele mai bune mașini de spălat aparțin celei mai înalte clase, adică mașinile de spălat rufe clasă energetică A.

Dacă vei alege o masina de spalat cu această clasă energetică, atunci te vei alege cu o mașină proiectată să consume mai puțin de 200 kWh pe an. Dar sigur că acest consum depinde de diverși factori, cum ar fi: capacitatea tamburului mașinii de spălat, motorul, cantitatea de apă necesară pentru spălare și temperatura la care se spală hainele.

Clasa energetică îți permite să înțelegi câtă energie consumă mașina de spălat și, prin urmare, cât de mult afectează aceasta costurile cu energia și prețul final al facturii cu energia electrică. Din martie 2021, a fost implementat un nou sistem de etichetare energetică, standardizat în întreaga Uniune Europeană. De exemplu, noile mașini de spălat din clasa A sunt echivalente cu mașinile de spălat mai vechi de clasa A+++.

Clasa energetică poate fi înțeleasă acum mai ușor, cele mai eficiente mașini de spălat fiind cele clasă energetică A și B, iar cele mai puțin eficiente fiind cele din clasa G.

Pentru mașinile de spălat noi, eticheta indică consumul anual de kWh și specifică adesea consumul de energie electrică pentru 100 de cicluri de spălare, calculat pe baza unei spălări la 60°C. Înlocuirea unei mașini de spălat mai vechi cu o clasă energetică mai mică cu una din clasa A poate duce la economii de până la 300-400 de lei/an.

Ecranele LED și becurile au și ele propriul consum, care este raportat pe etichetă cu referire la 1000 de ore de utilizare.

La mașinile de spălat noi, viteza maximă de centrifugare sau câte rotații pe minut (rpm) poate face tamburul în această fază a ciclului de spălare se poate seta. De reținut: cu cât centrifugarea este mai rapidă, cu atât rămâne mai puțină apă în țesăturile hainelor spălate.

În general, o mașină de spălat cu consum redus de energie care poate centrifuga la 1400 rpm poate elimina 50% din umiditatea din hainele ude, în timp ce o mașină mai lentă, de 800 rpm, poate elimina doar 30%.

Centrifugarea este asociată și cu o altă problemă care nu are nicio legătură cu consumul de energie, ci mai degrabă cu zgomotul pe care îl produce în timpul funcționării. Eticheta energetică conține informații privind dB-ul emis în timpul acestei faze a ciclului, care, deși relativ scurt, poate fi totuși deranjant. Cele mai silențioase mașini de spălat rufe sunt cele cu clasă energetică A și B.

Mașinile de spălat noi nu produc mai mult de 80 dB în timpul ciclului de centrifugare. În plus, multe dintre mașinile de spălat eficiente energetic de ultimă generație sunt echipate și cu un motor digital cu inverter, ceea ce înseamnă că mașina este și mai silențioasă, dar și mai eficientă energetic.

O masina de spalat veche consuma mai mult de 120 de litri pentru fiecare ciclu de spălare. Asta pentru că primele modele nu includeau toate programele cu care sunt echipate mașinile de spălat cu consum redus de astăzi, cum ar fi spălarea ECO, spălarea rapidă și detectarea automată a încărcăturii: toate funcții destul de recente care permit reducerea consumului de apă al unei mașini de spălat , dar și a consumului de energie electrică.

În ceea ce privește consumul de apă, de reținut următorul lucru: cu cât capacitatea mașinii de spălat este mai mare, cu atât va fi nevoie de mai multă apă pentru fiecare spălare. Așadar, dacă obișnuiești să speli de mai multe ori pe săptămână, vezi o mașină de spălat rufe capacitate 8-12 kg. Dacă ești singur și nu ai atât de multe haine de spălat precum are o familie, de exemplu, o mașină de spălat 5 kg ar trebui să fie potrivită.

O altă soluție pentru a evita risipa de apă și electricitate este să conectezi mașina de spălat la priză doar atunci când tamburul este complet încărcat. De asemenea, ai grijă că la temperaturi mai mari de 90°C, de exemplu, mașina de spălat necesită un efort mai mare pentru a încălzi apa care va fi utilizată în timpul ciclului, deci va consuma mai mult.

În schimb, la temperaturi mai joase, de 30°C, mașina de spălat va consuma undeva la 40 de litri de apă. Asta înseamnă mai multe economii.

Așadar, pentru a-ți asigura o achiziție reușită, nu uita, în primul rând, să te uiți la clasa energetică. Poți considera o mașină de spălat clasă energetică A sau chiar B. Recomandăm, totuși, clasa energetică A, chiar dacă asta înseamnă să mai plusezi puțin la buget. În timp, vei face mai multe economii cu o mașină de spălat clasa A.

Desigur, nu uita de inverter, nivel de zgomot, consum de apă și nu omite nici capacitatea pe care o are masina de spalat pe care o dorești, o mașină de spălat rufe mai mică fiind potrivită pentru persoane singure și una mai mare pentru familii.