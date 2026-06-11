Magistrații Tribunalului Militar București ar putea să pronunțe joi hotărârea pe fond în dosarul „10 August", în care foști șefi ai Jandarmeriei Române sunt judecați pentru abuz în serviciu în cazul intervenției violente asupra protestatarilor pașnici din Piața Victoriei, în 2018. Decizia vine în condițiile în care până la prescrierea faptelor mai sunt aproximativ patru luni, în octombrie 2026.

Laurențiu Cazan, fost adjunct al Jandarmeriei Capitalei, Sebastian Cucoș, fost inspector general, și Cătălin Șindile, fost prim-adjunct, sunt acuzați de abuz în serviciu pentru că au coordonat operațiunea din Piața Victoriei și au ordonat intervenția în forță care a dus la dispersarea violentă a zeci de mii de protestatari pașnici. Procurorii au cerut pedepse cu închisoarea cu executare pentru Cucoș și Șindile. Pentru Cazan, singurul care s-a prezentat la proces și a manifestat o atitudine receptivă în fața magistraților, procurorii au solicitat pedeapsă cu suspendare.

Conform rechizitoriului și expertizelor tehnice realizate de experți ai MApN, forțele de ordine au folosit împotriva manifestanților 63 de grenade de mână cu efect acustic, 489 de grenade de mână cu efect iritant lacrimogen și 316 cartușe cu efect iritant lacrimogen. „Expertizele arată că aceste dispozitive au provocat arsuri și răni grave din cauza schijelor, temperaturilor ridicate și forței impactului, sute de persoane având nevoie de îngrijiri medicale", au transmis reprezentanții Declic.

Dosarul a ajuns în fața judecătorilor după ce a fost inițial clasat. Ioan Crăciuneanu, victimă a violențelor, a obținut redeschiderea anchetei, fiind reprezentat de sora sa, avocata Lucia Crăciuneanu, și de avocatul Comunității Declic, Toni Decean. Membrii Comunității Declic au susținut financiar întregul demers, achitând onorariile avocaților și costurile judiciare, și au analizat sute de ore de înregistrări video pentru a extrage probe clare în care jandarmii loveau cetățeni care nu manifestau nicio formă de violență.

„O țară întreagă a văzut imaginile cu bătrâni, femei și copii gazați și loviți de jandarmii care ar fi trebuit să îi protejeze. Șefii din Jandarmerie ar putea să spună în fața judecătorilor cine le-a cerut să acționeze împotriva propriilor cetățeni. Deocamdată, însă, am văzut doar tentative de tergiversare a procesului, pentru a scăpa prin prescrierea faptelor", a declarat Cătălina Hopârteanu, coordonatoarea campaniei Declic privind dosarul 10 August.

entru a evita închiderea dosarului fără un verdict, Tribunalul Militar a admis cererea avocaților susținuți de Comunitatea Declic de a renunța la audierea a 373 de martori rămași pe listă, după ce peste 600 de martori descriseseră deja ce s-a întâmplat în Piața Victoriei.