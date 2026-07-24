Decizia autorităților din Oradea de a nu aviza desfășurarea marșului Oradea Pride a stârnit reacții la nivel european. Primarii Parisului și Budapestei și-au exprimat solidaritatea cu organizatorii și au criticat hotărârea administrației locale, invocând dreptul la liberă întrunire și respectarea valorilor europene.

Primarul capitalei Franței, Emmanuel Grégoire, a calificat drept „inacceptabilă” decizia privind Oradea Pride.

„Interzicerea Oradea Pride este inacceptabilă. Niciun oraș european nu trebuie să fie nevoit să-și justifice dreptul de a exista și de a manifesta cu demnitate. Împreună cu Orașul Paris, țin să îmi exprim pe deplin susținerea față de comunitatea LGBT+ din România”, a transmis edilul într-o postare publicată în limba franceză pe platforma X.

L'interdiction de la Pride d'Oradea est inacceptable. Aucune ville européenne ne doit avoir à justifier le droit d'exister et de manifester dans la dignité. Avec la Ville de Paris, je tiens à exprimer pleinement mon soutien à la communauté LGBT+ roumaine. — Emmanuel Grégoire (@egregoire) July 24, 2026

Și primarul Budapestei, Gergely Karácsony, a reacționat public, exprimându-și sprijinul pentru organizatorii marșului și pentru participanți.

„Budapesta este solidară cu organizatorii, ARK Oradea și Accept România, și cu participanții Oradea Pride. Libertatea de întrunire pașnică și demnitatea egală a fiecărei persoane sunt valori europene fundamentale care trebuie protejate peste tot”, a scris acesta pe platforma X.

Budapest stands in solidarity with the organizers @ARKOradea and @acceptromania and participants of #OradeaPride. The freedom of peaceful assembly and the equal dignity of every person are fundamental European values that must be protected everywhere. 🏳️‍🌈🇪🇺 — Gergely Karácsony (@bpkaracsonyg) July 24, 2026

Reprezentanții Primăriei Oradea resping acuzațiile și susțin că decizia de neavizare are la bază motive administrative.

Purtătorul de cuvânt al instituției, Octavian Haragoș, a declarat că toate cele 115 trasee propuse de Asociația ARK Oradea se află în zona centrală a municipiului și nu pot fi utilizate în acest weekend.

„S-a dat o decizie de neavizare a evenimentului. Toate cele 115 trasee propuse de către Asociația Ark Oradea sunt concentrate pe zona centrală din municipiu, parcuri, Piața Unirii, Piața Ferdinand. Aceste trasee sunt indisponibile, întrucât se intersectează cu alte evenimente avizate sau sunt afectate de lucrări edilitar-gospodărești de amploare”, a explicat Haragoș pentru eBihoreanul.

Asociația ARK Oradea a precizat că a depus notificarea pentru organizarea marșului încă din 25 iunie, în primul termen permis de lege, propunând peste 100 de variante de traseu.

Potrivit organizatorilor, au fost incluse atât rute prin centrul orașului, cât și pe străzi adiacente, tocmai pentru a evita motivele administrative invocate în anii anteriori.

După primirea răspunsului din partea Primăriei, ARK Oradea și Asociația Accept au anunțat că manifestația va avea loc în data de 25 iulie, în ciuda neavizării.

Cele două organizații au criticat în termeni duri poziția autorităților locale.

„Primăria Oradea invocă în scris «bunele moravuri» ca fiind principalul motiv de interzicere a Marșului nostru, a dreptului nostru la liberă întrunire. Acest argument confirmă homofobia instituționalizată și discriminarea directă față de comunitatea noastră, față de persoanele LGBTQIA+ din Oradea, de familiile și prietenii lor și față de toți cetățenii care susțin democrația și statul de drept prin participarea la protestul nostru”, au transmis reprezentanții ARK Oradea și Accept.

Decizia Primăriei Oradea vine după refuzuri similare înregistrate și în anii precedenți privind organizarea marșului Pride în municipiu. De această dată, cazul a depășit granițele României, atrăgând reacții din partea unor lideri ai administrațiilor locale din capitale europene, care au invocat respectarea libertății de întrunire și a drepturilor fundamentale.