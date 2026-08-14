Admiterea la liceu se va face după reguli noi începând cu anul școlar 2027-2028. Liceele vor putea organiza concursuri pentru cel mult jumătate dintre locurile disponibile, după desfășurarea Evaluării Naționale. Ministerul Educației și Cercetării a lansat în consultare publică proiectul metodologiei-cadru și propunerea de calendar pentru noul proces de selecție.

Unitățile de învățământ vor putea decide dacă organizează un concurs pentru anumite specializări sau pentru întreaga ofertă educațională. Numărul locurilor ocupate prin această procedură nu va putea depăși 50% din totalul stabilit prin planul de școlarizare.

Noua procedură îi va viza pe elevii care sunt acum în clasa a VII-a și vor susține Evaluarea Națională în vara anului 2027.

Examenul de la finalul clasei a VIII-a va rămâne obligatoriu, iar elevii vor putea participa la concursurile liceelor doar dacă obțin cel puțin nota 5 la fiecare probă a Evaluării Naționale.

Concursul organizat de licee va avea două probe, iar disciplinele vor fi alese în funcție de profil și specializare. Subiectele vor fi unice la nivel național și vor fi elaborate de Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare.

De exemplu, pentru matematică-informatică, liceele ar putea opta pentru matematică, informatică și TIC sau fizică. La științele naturii, disciplinele disponibile ar putea fi biologia, chimia și fizica.

Pentru filologie, lista include limba și literatura română, o limbă modernă și elemente de limbă latină și cultură romanică. La științe sociale, elevii ar putea susține probe la geografie, educație socială sau istorie.

Participarea la concursurile organizate de licee nu va fi obligatorie. Elevii care nu aleg această variantă vor putea intra în continuare la liceu prin repartizare computerizată, pe baza mediei de la Evaluarea Națională și a opțiunilor completate.

Liceele vor stabili ponderea celor două probe în media de admitere și vor trebui să facă publice criteriile înaintea concursului.

Potrivit calendarului propus, probele Evaluării Naționale ar urma să aibă loc între 22 și 25 iunie 2027. Concursurile liceelor sunt programate pentru 9 și 12 iulie, iar repartizarea computerizată ar urma să aibă loc pe 26 iulie.

Proiectul introduce și posibilitatea ca liceele tehnologice și cele tehnologice duale să organizeze probe suplimentare, în funcție de calificările pentru care pregătesc elevii.

Aceste testări sunt diferite de concursul prin care liceele pot ocupa până la 50% dintre locuri. Vor rămâne valabile și probele de aptitudini pentru clasele vocaționale, testările de limbă modernă pentru clasele bilingve și verificarea cunoștințelor de limbă maternă.

Regulile se află deocamdată în consultare publică și pot fi modificate înainte de aprobarea formei finale a metodologiei.