Înscrierea la liceu 2026. Cum se completează fișa de opțiuni

Elevii care au susținut Evaluarea Națională intră în etapa completării fișei de opțiuni pentru înscrierea la liceu. Alegerea ordinii liceelor și verificarea codurilor specializărilor sunt esențiale pentru repartizarea computerizată din această vară.

După afișarea rezultatelor de la Evaluarea Națională, următorul pas pentru absolvenții clasei a VIII-a este completarea fișei de înscriere la liceu. Conform calendarului Ministerului Educației, această etapă se desfășoară între 13 și 20 iulie 2026. Fișa este completată în format electronic de elevi și părinți, cu sprijinul diriginților.

Înainte de completarea opțiunilor, elevii trebuie să consulte ierarhia județeană sau cea a municipiului București, publicată pe 9 iulie, precum și broșura de admitere, codurile specializărilor și numărul de locuri disponibile.

După verificare, fișa este validată și tipărită, iar modificările nu mai pot fi făcute după confirmarea acesteia.

Repartizarea computerizată se realizează în funcție de media de admitere, care include rezultatul obținut la Evaluarea Națională și media generală din clasele V-VIII. Elevii sunt ordonați descrescător după media de admitere, iar sistemul verifică opțiunile înscrise în fișă exact în ordinea completată.

În momentul în care este identificată prima opțiune disponibilă, candidatul este repartizat, iar algoritmul trece la următorul elev. Din acest motiv, ordinea opțiunilor trebuie să reflecte preferințele reale ale candidatului și nu estimări privind șansele de admitere.

O greșeală întâlnită frecvent este trecerea unui liceu dorit pe o poziție inferioară doar pentru că media de admitere din anii anteriori a fost ridicată. Algoritmul nu modifică ordinea stabilită de candidat și analizează fiecare opțiune în succesiunea înscrisă în fișă.

Totodată, codurile specializărilor trebuie verificate cu atenție, deoarece o eroare poate conduce la repartizarea la un alt profil sau chiar la nerepartizare.

Specialiștii recomandă completarea unui număr cât mai mare de opțiuni, inclusiv licee și specializări pe care elevul le-ar accepta. Limitarea listei doar la câteva variante foarte căutate poate reduce șansele de repartizare în prima etapă.

Nu există un număr maxim de opțiuni care pot fi completate, iar includerea mai multor variante nu afectează posibilitatea de a fi admis la prima preferință. Pe ultimele poziții este recomandată includerea unor licee la care mediile de admitere au fost mai accesibile în anii precedenți.

Elevii care nu sunt repartizați în prima etapă participă la etapa următoare de admitere. Situația apare, de regulă, atunci când toate opțiunile completate sunt ocupate sau atunci când fișa conține erori privind codurile specializărilor.

În etapa a doua, numărul locurilor disponibile este mai redus, iar procedura continuă cu soluționarea cazurilor speciale și depunerea dosarelor.

Repartizarea computerizată este programată pentru 22 iulie 2026.

Rezultatele vor fi publicate în aceeași zi pe platforma dedicată și pe site-urile inspectoratelor școlare.

Ulterior, în perioada 23-28 iulie, elevii declarați admiși trebuie să depună dosarele de înscriere la liceele la care au fost repartizați.

Completarea corectă a fișei de opțiuni reprezintă una dintre cele mai importante etape ale procesului de admitere, deoarece aceasta stabilește liceul la care elevul își va continua studiile în următorii patru ani.