Absolvenții de gimnaziu care au susținut Evaluarea Națională 2026 află miercuri la ce liceu au fost repartizați. Repartizarea computerizată se face pe baza mediei obținute la examen și a opțiunilor completate în fișa de înscriere. După publicarea rezultatelor, elevii vor putea verifica unitatea de învățământ la care au fost admiși și vor trebui să urmeze pașii necesari pentru înscriere, potrivit Ministerului Educației.

Între 23 și 28 iulie 2026, candidații repartizați vor depune dosarele de înscriere la liceele unde au fost admiși.

„Este foarte util să urmăreşti canalele de informare ale liceului în care ai fost admis, pentru a vedea programul înscrierilor. Dacă nu ai fost admis într-un liceu, este important să ştii că urmează etapa a doua de admitere”, au arătat oficialii Ministerului Educaţiei.

Elevii care nu vor fi repartizați în prima etapă vor avea la dispoziție o nouă șansă de admitere, potrivit calendarului stabilit de Ministerul Educației.

Principalele date sunt:

31 iulie – afișarea locurilor rămase libere pentru etapa a doua;

10 – 12 august – înscrierea candidaților;

17 și 18 august – repartizarea la liceu de către comisiile județene de admitere și comisia municipiului București.

„Urmăreşte canalele de comunicare ale inspectoratului şcolar din judeţul tău, pentru a afla în timp util informaţiile de care ai nevoie, inclusiv cele referitoare la desfăşurarea probelor de aptitudini sau a celor de verificare a competenţelor la o limbă modernă, pentru participarea la etapa a doua de admitere”, recomandă Ministerul Educaţiei.

La Evaluarea Națională 2026 au fost înscriși 148.268 de candidați, iar la toate probele s-au prezentat 143.251 de elevi, ceea ce înseamnă o prezență de 96,6%.

Dintre candidații prezenți, 113.316 elevi, adică 79,1%, au obținut medii mai mari sau egale cu 5, în timp ce 29.935 de elevi (20,9%) au avut medii sub 5. Totodată, șapte candidați au încheiat examenul cu media 10. După soluționarea contestațiilor, procentul elevilor care au obținut medii de cel puțin 5 a crescut ușor, de la 79% la 79,1%.