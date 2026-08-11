Trump schimbă schema de vaccinare pentru copiii din SUA

Din cuprinsul articolului Separarea vaccinurilor ar crește riscul de îmbolnăvire

Președintele SUA, Donald Trump, a semnat un ordin executiv care modifică radical schema națională de vaccinare pentru copii, reducând numărul de imunizări recomandate și cerând administrarea lor în vizite separate. Documentul include și divizarea vaccinului ROR (rujeolă–oreion–rubeolă) în trei injecții individuale, deși astfel de variante nu există în prezent pe piața americană.

Ordinul cere Departamentului de Sănătate să „actualizeze cercetările” privind vaccinurile, deși acestea sunt deja printre cele mai studiate produse medicale.

Președintele a numit decizia „o victorie pentru drepturile părinților”, în timp ce experții avertizează că schimbarea poate genera confuzie și scăderea acoperirii vaccinale.

Organizațiile medicale au reacționat imediat, susținând că recomandările actuale se bazează pe decenii de date și pe riscurile reale din SUA. Dr. Andrew Racine, președintele American Academy of Pediatrics, a declarat că ordinul „răspândește incertitudine acolo unde nu este nevoie”, susținând că „datele științifice privind vaccinurile și eficacitatea acestora nu s-au schimbat”.

Senatorul republican Bill Cassidy, medic de profesie, a criticat public decizia: „Sunt medic. Acest ordin executiv este greșit”.

Unii specialiști spun că administrarea vaccinurilor în vizite separate poate duce la întârzieri, perioade mai lungi de vulnerabilitate și rate mai mici de completare a schemei. Compania Merck a transmis că nu există dovezi care să arate beneficii ale împărțirii vaccinului ROR, iar lipsa unor variante monovalente face recomandarea imposibil de aplicat.

Dr. Elizabeth Mack, medic pediatru, a subliniat că sistemul american nu are infrastructura necesară pentru astfel de schimbări, iar vizitele suplimentare ar putea să nu fie acoperite de asigurări.

Ordinul redeschide disputa federală cu statele privind obligativitatea vaccinării

Deși guvernul federal poate emite recomandări, statele decid obligativitatea vaccinurilor pentru școlari. Ordinul îndeamnă statele să își revizuiască legislația, iar Departamentul de Justiție este instruit să conteste legile care, în opinia administrației, limitează „autoritatea părinților” sau „libertatea religioasă”.

Decizia reia planurile secretarului Sănătății, Robert F. Kennedy Jr., cunoscut pentru pozițiile anti-vaccin, și reafirmă o reducere a schemei la 11 imunizări „de bază”.