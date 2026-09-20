Cât de mare e deficitul bugetului de pensii și care sunt riscurile. România are o problemă structurală în ceea ce privește finanțarea pensiilor: contribuțiile încasate în sistemul public nu sunt suficiente pentru a acoperi integral cheltuielile, iar diferența trebuie completată de la bugetul de stat. În 2025, această subvenție pentru acoperirea deficitului sistemului de pensii a ajuns la 39,24 miliarde de lei, potrivit datelor Casei Naționale de Pensii Publice.

Suma arată dimensiunea presiunii pe finanțele publice. Practic, banii colectați prin contribuțiile de asigurări sociale nu acoperă singuri toate cheltuielile sistemului, astfel încât statul trebuie să aloce anual sume importante pentru plata pensiilor.

Potrivit documentului Consiliului Fiscal citat în materialul de referință, deficitul bugetului de asigurări sociale, calculat incluzând și pensiile speciale și de serviciu, a ajuns la 52,4 miliarde de lei în 2025, cu 12,7 miliarde de lei peste nivelul din anul precedent.

Este importantă însă diferența dintre această valoare și subvenția efectivă consemnată în execuția CNPP. Ele provin din abordări și agregări diferite, motiv pentru care nu trebuie prezentate ca fiind aceeași cifră.

Problema devine mai sensibilă atunci când este privită în contextul întregului buget. România are deja un deficit bugetar ridicat, iar statul trebuie să se împrumute pentru a acoperi diferența dintre veniturile și cheltuielile publice.

În același timp, bugetul asigurărilor sociale este dominat de cheltuielile cu pensiile. Pentru 2025, bugetul final al BASS a prevăzut cheltuieli de aproximativ 158,3 miliarde de lei, dintre care 98,9% erau aferente asistenței sociale.

Așadar, presiunea nu vine doar din valoarea deficitului, ci și din faptul că sistemul trebuie finanțat într-o perioadă în care statul are propriile probleme de echilibrare bugetară.

Un deficit mare al sistemului de pensii nu înseamnă automat că pensionarii rămân fără bani. În România, mecanismul presupune tocmai intervenția bugetului de stat pentru acoperirea diferenței. În 2025, CNPP a raportat venituri totale de 158,25 miliarde de lei și cheltuieli de 158,08 miliarde de lei, însă în această construcție a fost inclusă subvenția de aproape 39,24 miliarde de lei.

Riscul este, mai degrabă, unul fiscal și pe termen lung: cu cât sistemul depinde mai mult de bani transferați de la bugetul de stat, cu atât mai puține resurse rămân disponibile pentru alte cheltuieli publice, iar presiunea crește atunci când economia încetinește, veniturile fiscale sunt mai mici sau costurile de finanțare ale statului cresc.

Problema este amplificată și de evoluția demografică: România trebuie să finanțeze pensiile unei populații îmbătrânite, în timp ce numărul persoanelor active care contribuie la sistem nu crește suficient pentru a elimina dezechilibrul.