Federația Sindicatelor Naționale ale Polițiștilor și Personalului Contractual din România (FSNPPC) a prezentat noului ministru al Afacerilor Interne, Marian Neacșu, o listă de revendicări care vizează drepturile salariale, condițiile de pensionare, statutul profesional al polițiștilor și deficitul de personal.

Discuțiile au avut loc în cadrul unei întâlniri între ministru și reprezentanții federațiilor sindicale, la care au participat și reprezentanți ai conducerii MAI, precum și șefii inspectoratelor generale care au în subordine structuri polițienești.

FSNPPC cere păstrarea în plată a SDSL și a majorării acordate în iunie 2024, invocând necesitatea menținerii capacității operaționale în contextul războiului de la graniță și al tensiunilor militare și geopolitice internaționale, inclusiv din Orientul Mijlociu.

Printre revendicările prezentate se mai numără:

-aplicarea integrală a Legii-cadru nr. 153/2017, cu sporurile, primele și indemnizațiile calculate la nivelul actual al salariului de funcție sau de bază;

-raportarea indemnizației de chirie la nivelul actual al salariului de funcție sau stabilirea acesteia în funcție de prețul pieței;

-plata normei de hrană la valoarea actualizată, atât pentru polițiști, cât și pentru personalul contractual;

-reglementarea unei indemnizații de retenție în sistem;

-acordarea unei indemnizații financiare compensatorii personalului contractual care lucrează în SAOPSN.

Federația solicită măsuri pentru creșterea predictibilității în carieră, inclusiv elaborarea Ghidului carierei polițistului și modernizarea Statutului polițistului.

Lista prezentată ministrului mai cuprinde reglementarea statutului juridic al poliției judiciare, în conformitate cu proiectul legislativ PL-x 161/2020, precum și clarificarea statutului și a drepturilor personalului contractual.

FSNPPC cere, de asemenea, analizarea și revizuirea statutului juridic al BRN Brăila.

În privința pensionării, sindicatul a prezentat trei solicitări principale. Prima vizează proiectul legislativ L559/2024, referitor la actualizarea pensiei cu cel puțin salariul de grad aflat în plată.

O altă revendicare este actualizarea pensiilor în funcție de rata inflației stabilită oficial de Institutul Național de Statistică (INS).

Federația susține și proiectul legislativ B344/2026, care prevede reducerea vârstei de pensionare pentru femeile polițist și femeile militar cu câte șase luni pentru fiecare copil născut sau adoptat și crescut până la vârsta de 16 ani, după modelul sistemului public de pensii.

Potrivit comunicatului MAI, întâlnirea a vizat drepturile salariale și profesionale, predictibilitatea carierei și a pensionării, deficitul de personal, recrutarea și pregătirea profesională.

Au fost discutate, între altele, plata muncii suplimentare și a activității desfășurate în zilele de repaus săptămânal, norma de hrană, compensarea cheltuielilor de transport și locuință, precum și actualizarea unor drepturi financiare.

Reprezentanții sindicatelor au ridicat și probleme referitoare la statutul profesional al polițiștilor, ocuparea funcțiilor de conducere, accesul la programe de formare și îmbunătățirea dialogului social la nivelul structurilor teritoriale.

Ministrul Marian Neacșu a transmis că susține protejarea drepturilor câștigate de personalul MAI și că va urmări identificarea unor soluții pentru menținerea acestora și, acolo unde condițiile permit, îmbunătățirea lor.

În ceea ce privește drepturile aferente activității desfășurate în zilele de repaus săptămânal, ministrul a precizat că actualul mecanism de plată va fi menținut.

Eventualele creșteri salariale pentru anul viitor urmează să fie analizate în raport cu resursele bugetare alocate fiecărei instituții, astfel încât măsurile adoptate să fie sustenabile, potrivit comunicatului MAI.

Un alt subiect abordat a fost deficitul de personal și necesitatea consolidării proceselor de recrutare, pregătire și dezvoltare profesională.

Ministrul a arătat că menținerea angajaților cu experiență în sistem și pregătirea noilor generații de personal sunt importante pentru capacitatea operațională a ministerului.