Marine Le Pen propune reducerea vârstei de pensionare în Franța la 60 de ani pentru angajații care au început să lucreze de tineri și au acumulat suficienți ani de contribuții, potrivit agenției Reuters.

Candidata formațiunii Rassemblement National (RN) la alegerile prezidențiale din 2027 a prezentat marți, 17 noiembrie, un proiect care prevede eliminarea reformei promovate de Emmanuel Macron, introducerea unui fond suplimentar de economisire pentru pensie și modificarea regulilor de calcul al drepturilor. Noul sistem ar urma să fie aplicat treptat până în 2032.

Anunțul a fost făcut la Paris, în cadrul unei conferințe de presă la care au participat și Jordan Bardella, președintele RN, și deputatul Jean-Philippe Tanguy, responsabil de programul economic al formațiunii.

Potrivit Reuters, proiectul urmărește să permită ieșirea mai devreme la pensie pentru sute de mii de angajați, în condițiile în care partidul încearcă să demonstreze că își poate respecta promisiunile electorale fără să agraveze deficitul bugetar al Franței.

Propunerea RN stabilește cinci praguri de pensionare, cuprinse între 60 și 62 de ani. Vârsta la care un angajat va putea solicita pensia pentru limită de vârstă va depinde de momentul în care a intrat pe piața muncii și de numărul de trimestre de contribuții acumulate.

Astfel, persoanele care au început să lucreze înainte de împlinirea vârstei de 20 de ani ar putea ieși la pensie la 60 de ani, după 40 de ani de contribuții, echivalentul a 160 de trimestre.

Pentru cei care au intrat mai târziu în activitate, condițiile vor fi diferite. Angajații care au început să lucreze după 23 de ani ar urma să se pensioneze la 62 de ani, cu condiția să fi acumulat 42 de ani de contribuții, respectiv 168 de trimestre.

Cele cinci categorii anunțate de Jordan Bardella sunt:

60 de ani;

60 de ani și șase luni;

61 de ani;

61 de ani și șase luni;

62 de ani.

Prin această formulă, RN susține că sute de mii de salariați ar putea câștiga între doi și trei ani până la pensionare, comparativ cu regulile prevăzute de reforma actuală.

Una dintre principalele promisiuni ale lui Marine Le Pen este abrogarea reformei pensiilor asociate fostului premier Élisabeth Borne, adoptată în 2023.

Măsura promovată de Emmanuel Macron a majorat progresiv vârsta legală de pensionare de la 62 la 64 de ani. Decizia a provocat proteste de amploare și greve în mai multe sectoare, devenind una dintre cele mai controversate reforme ale președinției sale.

Marine Le Pen vrea ca noul sistem să înlocuiască actualele prevederi începând cu 1 ianuarie 2028. Implementarea ar urma să se desfășoare etapizat, până în 2032.

Potrivit publicației Le Monde, reforma Macron a fost suspendată în 2026, iar aplicarea calendarului inițial ar urma să fie reluată la începutul anului 2028, în absența unei noi legi.

Candidata RN a afirmat că modificările vor fi inițiate imediat după o eventuală preluare a puterii. Dacă proiectul nu va obține sprijinul necesar în Parlament, Marine Le Pen nu exclude organizarea unui referendum.

Proiectul prezentat de Marine Le Pen introduce și o schimbare importantă în modul de finanțare a pensiilor. RN propune completarea sistemului public bazat pe repartizare cu o componentă obligatorie de capitalizare.

În sistemul actual, contribuțiile angajaților și angajatorilor sunt utilizate pentru plata pensiilor aflate în plată. Prin noua formulă, o parte din resurse ar urma să fie direcționată către conturi individuale de economisire pentru pensie.

Potrivit estimărilor prezentate de formațiune, fondul ar putea ajunge la aproape 900 de miliarde de euro într-o generație.

Planul presupune redirecționarea a cel puțin 12 miliarde de euro anual din contribuții existente, inclusiv sume asociate unor mecanisme de sprijin pentru locuințe și formare profesională. Fondul ar urma să fie administrat de Caisse des Dépôts et Consignations, instituție financiară publică franceză.

Jordan Bardella a avansat un randament mediu anual estimat între 4% și 6%. Potrivit calculelor prezentate de RN, un angajat care își începe activitatea în 2028 ar putea acumula un capital de aproximativ 81.000 de euro până la pensionare.

Aceste valori reprezintă estimări ale partidului și depind de evoluția investițiilor, de contribuțiile efective și de perioada de acumulare.

Finanțarea promisiunilor electorale reprezintă una dintre principalele provocări ale proiectului.

Potrivit calculelor prezentate de RN, costul brut al reformei ar ajunge la 18,6 miliarde de euro în 2032. Formațiunea susține că o serie de măsuri de echilibrare, inclusiv modificarea condițiilor de validare a perioadelor de contribuție și redirecționarea unor resurse existente, ar putea reduce semnificativ cheltuielile suplimentare.

Jean-Philippe Tanguy a prezentat estimări potrivit cărora aceste măsuri ar putea aduce economii de aproximativ 9,7 miliarde de euro. Partidul susține că deficitul sistemului de pensii ar putea fi redus la jumătate până în 2032.

Reuters relatează însă că promisiunile RN sunt urmărite cu atenție de investitori, în condițiile în care Franța se confruntă cu presiuni asupra finanțelor publice și cu un nivel ridicat al datoriei.

Pensiile reprezintă una dintre cele mai mari categorii de cheltuieli publice ale țării, iar orice reducere a vârstei de pensionare trebuie analizată în raport cu veniturile sistemului și numărul persoanelor active care contribuie la acesta.

Prin acest proiect, Marine Le Pen încearcă să transforme pensionarea anticipată într-unul dintre principalele angajamente ale campaniei pentru alegerile prezidențiale din 2027.

Planul ar schimba atât vârsta de pensionare, cât și modul de acumulare a drepturilor pentru viitorii pensionari. Totuși, propunerile RN trebuie transformate în legislație și susținute printr-un mecanism de finanțare care să poată funcționa pe termen lung.

Până la o eventuală victorie electorală și adoptarea noilor prevederi, regulile de pensionare rămân dependente de legislația franceză în vigoare.