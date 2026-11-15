Lidera formațiunii franceze de extremă dreapta, Marine Le Pen, i-a oferit duminică o replică tăioasă președintelui Emmanuel Macron. Conform informațiilor transmise de agenția AFP, politiciana susține că statul francez ar fi avut capacitatea de a continua susținerea financiară a Ucrainei, dacă actualul lider de la Élysée nu ar fi afectat grav economia națională pe parcursul celor zece ani de mandat.

Într-o intervenție televizată pentru postul BFMTV, Marine Le Pen a legat direct capacitatea de sprijin extern a Parisului de gestionarea bugetului intern din ultimul deceniu. Aceasta a afirmat că lipsa fondurilor disponibile este rezultatul politicilor economice aplicate de actualul șef al statului.

"Dacă preşedintele Republicii nu ar fi ruinat ţara noastră în zece ani, ar rămâne marje de manevră pentru a continua ajutorul financiar pentru Ucraina", a declarat Le Pen pentru postul BFMTV.

Această reacție vine la doar o zi după ce președintele Emmanuel Macron a publicat un mesaj ferm pe platforma de socializare X. Șeful statului francez a apărat necesitatea menținerii sprijinului pentru Kiev și a lansat un avertisment la adresa celor care pledează pentru tăierea fondurilor, argumentând că o astfel de măsură ar forța Ucraina să accepte "o pace nedreaptă".

"A ajuta Ucraina să se apere înseamnă a proteja Franţa şi francezii", a scris preşedintele Macron, care a considerat că reducerea resurselor de care dispune Kievul ar însemna de asemenea slăbirea Europei şi pregătirea terenului pentru un nou război.

Deși în postarea sa președintele Emmanuel Macron nu a rostit numele liderei de extremă dreapta, declarațiile sale par să fie o aluzie directă la planurile politice ale acesteia. Recent, Marine Le Pen a anunțat public că, în eventualitatea în care va câștiga puterea în urma scrutinului din 2027, intenționează să sisteze ajutorul financiar destinat Ucrainei după un interval de șase luni.

Poziționată ca favorită în sondajele de opinie pentru alegerile prezidențiale de anul viitor, Marine Le Pen își argumentează decizia prin prisma stării precare a finanțelor publice din Franța și a deficitului de resurse bugetare cu care se confruntă țara.