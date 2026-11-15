Teddy Riner, unul dintre cei mai cunoscuți sportivi francezi, și-a anunțat candidatura la alegerile prezidențiale din Franța, programate în luna aprilie a anului viitor. În vârstă de 37 de ani, campionul mondial la judo nu are experiență în funcții publice și nici susținerea unui partid politic, însă se bucură de o popularitate considerabilă în rândul francezilor, potrivit BBC.

Născut în Guadelupa, Teddy Riner și-a făcut cunoscută intenția de a candida la cea mai înaltă funcție în stat printr-un anunț transmis în direct pe Instagram și X. Momentul a atras un interes considerabil, fiind urmărit de aproximativ 28 de milioane de persoane.

Cunoscutul sportiv și-a ales și sloganul de campanie: „Franța pe care o iubim”. Până acum, printre acțiunile sale publice s-a numărat o vizită la un spital din Seine-Saint-Denis, suburbie situată în nordul Parisului.

Riner nu a prezentat încă un manifest politic și nu beneficiază de sprijinul unei formațiuni politice, potrivit sursei.

Teddy Riner se numără printre figurile publice apreciate de francezi, iar numele său apare în fruntea mai multor sondaje referitoare la personalitățile considerate reprezentative pentru valorile țării.

Cariera sa sportivă este una impresionantă. Judoka a câștigat cinci medalii olimpice și 11 titluri mondiale. În paralel cu performanțele din sport, acesta și-a construit și o carieră de succes în afaceri.

Popularitatea sa s-ar putea reflecta și în intențiile de vot, arată sursa. Potrivit unui sondaj Isop, 22% dintre persoanele intervievate au declarat că ar putea vota pentru Teddy Riner la alegerile prezidențiale.

Intrarea unor personalități din sport sau divertisment în politică sau în cursa alegerilor prezidențiale nu este un fenomen fără precedent. BBC amintește exemplul fostului fotbalist George Weah, care a evoluat la AC Milan înainte de a deveni președintele Liberiei.