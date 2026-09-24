Tribunalul administrativ din Orléans a decis joi anularea rezultatelor scrutinului municipal din localitatea Montargis, unde victoria fusese obținută de formațiunea de extremă dreapta Rassemblement National. Decizia instanței vine pe fondul difuzării unui videoclip cu caracter defăimător în ultimele zile dinaintea celui de-al doilea tur de scrutin, conform Reuters.

În cadrul alegerilor desfășurate în primăvară, reprezentantul extremei drepte, Côme Dunis, obținuse un avans de doar 59 de voturi în orașul cu 15.000 de locuitori, o localitate condusă de dreapta tradițională încă din anul 2001. Candidatul a strâns 34,64% din opțiunile exprimate, depășindu-i pe reprezentantul stângii, comunistul Bruno Nottin, care a adunat 33,10%, și pe primarul în exercițiu, Benoît Digeon, clasat pe locul al treilea cu 32,26%.

Climatul politic din localitate a fost marcat de o prezență scăzută la vot, absenteismul atingând aproape 47%. Orașul se confruntase cu tensiuni sociale și revolte stradale în vara anului 2023, fiind o zonă în care o treime din populație trăiește sub pragul sărăciei.

La scurt timp după preluarea mandatului, în luna august, Côme Dunis a renunțat la funcție invocând probleme medicale. Conducerea administrației locale a fost preluată de adjunctul său responsabil cu securitatea, Dominique Coquelle, fost cadru din poliție.

Rezultatul scrutinului a fost atacat în instanță de reprezentanții stângii unite, Bruno Nottin și Dalip Vehapi. Aceștia au reclamat în contestație lansarea unor materiale video defăimătoare și continuarea acțiunilor de propagandă electorală după încheierea oficială a campaniei.

Judecătorii de la Tribunalul Administrativ din Orléans au stabilit că difuzarea pe rețelele sociale a materialului în care reprezentantul stângii era acuzat de fals în înscrisuri publice constituie o abatere gravă. Judecătorii au subliniat că aceste afirmații au avut un caracter defăimător și au beneficiat de o distribuire masivă, orchestrată în special de reprezentantul extremei drepte.

Acuzațiile au fost calificate ca fiind de o gravitate deosebită de către victima campaniei de denigrare. „Un video absolut scandalos, consultat de 24.000 de ori”

Analizând impactul acestei acțiuni asupra rezultatului final, instanța administrativă a concluzionat că mesajele calomnioase au denaturat procesul democratic.

„Difuzarea unui mesaj cu caracter defăimător poate influenţa alegerea unei părţi a alegătorilor şi falsifica, în acest fel, rezultatul scrutinului”. Magistrații au punctat că un astfel de impact este decisiv mai ales în situațiile în care diferența dintre competitori este foarte redusă.

Decizia instanței administrative nu este definitivă. Părțile implicate în proces și prefectul departamentului Loiret au la dispoziție un termen de o lună pentru a ataca hotărârea prin apel la Consiliul de Stat.

În cazul în care nu se va formula recurs sau dacă instanța superioară va menține hotărârea de anulare, autoritățile vor fi obligate să organizeze un nou scrutin municipal în termen de trei luni.