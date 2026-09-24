Românii vor avea parte de vreme schimbătoare în următoarele zile, cu temperaturi care pot ajunge la 26 de grade, dar și cu perioade ploioase și o răcire în special în estul și sud-estul țării. La munte, la altitudini de peste 1.800 de metri, sunt așteptate inclusiv lapoviță și ninsoare, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM).

Vineri, 25 septembrie, cerul va fi variabil în nord-vest, în timp ce în sud-est vor apărea perioade cu înnorări. Aversele vor afecta Oltenia, unele zone din Banat, vestul Munteniei, regiunile montane și litoralul, iar izolat pot apărea ploi și în alte zone.

Pe litoral, vântul va avea unele intensificări, cu rafale de 35-40 km/h. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 15 grade în vestul Olteniei și 25 de grade în sud-vestul Munteniei.

În București, maxima va ajunge la 23-24 de grade, iar ploile slabe sunt posibile mai ales în timpul nopții.

Sâmbătă, 26 septembrie, norii vor domina în special sud-estul țării. Averse slabe sunt posibile local la munte și izolat în restul teritoriului.

Vântul va fi mai puternic pe litoral, unde rafalele pot ajunge la 40-50 km/h. Temperaturile maxime se vor situa între 15 grade în estul Transilvaniei și 23 de grade în Muntenia și Banat.

În Capitală, vremea va deveni mai răcoroasă, cu temperaturi de 21-23 de grade. Temporar va ploua slab.

Duminică, 27 septembrie, temperaturile vor fi apropiate de valorile obișnuite pentru această perioadă. Înnorările se vor accentua mai ales după-amiaza și la începutul nopții, când sunt posibile averse slabe în zonele montane, în centrul și sudul țării.

În estul Munteniei și pe alocuri în Dobrogea, vântul va avea rafale de 35-45 km/h, iar pe litoral acestea pot fi mai puternice.

Maximele vor fi cuprinse între 18 și 24 de grade. În București, temperatura maximă va ajunge la 23-24 de grade, iar șansele de ploaie vor fi reduse.

Luni, 28 septembrie, valorile termice se vor menține în limitele normale pentru sfârșitul lunii. În a doua parte a zilei și în timpul nopții vor apărea averse slabe local la munte, în sud și est, dar și izolat în centru.

Vântul va avea intensificări în est și sud-est, cu rafale de aproximativ 35-45 km/h.

Maximele vor fi cuprinse între 17 și 26 de grade, iar cele mai ridicate temperaturi sunt prognozate în vestul Olteniei. În București, maxima se va situa în jurul valorii de 23 de grade și sunt posibile averse slabe.

Marți, 29 septembrie, vremea se va răci în jumătatea estică a României. Ploile se vor extinde în această zonă și, pe alocuri, cantitățile de apă pot fi moderate sau chiar importante.

În vest, temperaturile vor rămâne ușor peste valorile normale pentru această perioadă, iar ploile vor fi mai puțin probabile.

Maximele se vor situa, în general, între 18 și 25 de grade. În București, sunt posibile ploi slabe, iar temperatura maximă va fi de 20-22 de grade.

Miercuri, 30 septembrie, estul și sud-estul țării vor continua să resimtă influența aerului rece. Ploile vor avea o probabilitate ridicată în aceste regiuni.

În restul țării, temperaturile vor fi ușor peste valorile normale, iar ploile vor apărea izolat. Maximele vor fi cuprinse între 18 și 24 de grade.

În Capitală, vremea va fi răcoroasă, cu șanse mari de ploaie și o maximă de aproximativ 20 de grade.

Joi, 1 octombrie, estul, centrul și sudul țării vor avea temperaturi apropiate de valorile normale pentru începutul lunii. Ploile vor apărea local.

În celelalte regiuni, temperaturile vor fi ceva mai ridicate decât normalul perioadei, iar șansele de precipitații vor fi mai reduse.

Maximele se vor situa între 18 și 24 de grade. În București, vremea va rămâne răcoroasă, cu probabilitate ridicată de ploaie și intensificări ale vântului. Maxima va fi de aproximativ 20 de grade.

Pentru perioada 2-5 octombrie, meteorologii estimează temperaturi mai ridicate decât cele normale în vestul și nord-vestul țării. În restul teritoriului, valorile termice vor fi apropiate de mediile perioadei.

Ploile vor fi mai probabile în jumătatea estică a României. În București, temperaturile vor fi apropiate de normal, însă ploile și vântul mai puternic pot apărea mai ales la începutul intervalului.