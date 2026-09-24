Vremea

Prognoza meteo, 24 septembrie. Temperaturile cresc ușor, dar vremea rămâne rece. Unde sunt așteptate ploi și ninsori la munte

Prognoza meteo, 24 septembrie. Temperaturile cresc ușor, dar vremea rămâne rece. Unde sunt așteptate ploi și ninsori la munteploi de toamna / Sursa foto: dreamstime.com
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Din cuprinsul articolului

Prognoza meteo, 24 septembrie. Regimul termic din timpul zilei marchează o ușoară creștere față de intervalul precedent, însă valorile rămân scăzute pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării. Cerul prezintă înnorări temporare și variații pe parcursul zilei. În prima parte a intervalului, ploile își fac apariția pe spații restrânse, în special în zonele montane, unde cantitățile de apă se mențin reduse și se situează în general între 2 și 5 litri pe metrul pătrat, conform ANM.

Prognoza meteo, 24 septembrie. Temperaturile cresc ușor, dar vremea rămâne rece. Unde sunt așteptate ploi și ninsori la munte

Odată cu venirea serii și pe parcursul nopții, aria ploilor se extinde treptat. Precipitațiile își fac simțită prezența în Banat, local în Crișana și Maramureș, dar și pe arii izolate în Transilvania și Oltenia. La altitudini înalte, de peste 1800 de metri, se semnalează trecător precipitații slabe mixte.

Vântul prezintă intensificări temporare la munte, unde viteza la rafală atinge între 50 și 70 de kilometri pe oră. În celelalte regiuni ale țării, intensificările sunt izolate, iar viteza vântului se încadrează între 35 și 45 de kilometri pe oră.

vremea

Vremea. Sursa foto: AI

Vremea în București: Dimineți și nopți răcoroase

În Capitală, atmosfera se menține frumoasă, deși valorile termice rămân coborâte, în special în orele dimineții și în timpul nopții. Cerul este variabil, iar vântul suflă slab până la moderat. Maxima termică crește ușor față de ziua precedentă și atinge valori cuprinse între 22 și 24 de grade, în timp ce minima coboară până la valori de 7 - 9 grade.

Valori termice la nivel național și condiții de brumă

La nivelul întregii țări, temperaturile maxime se încadrează între 13 grade în estul Transilvaniei și 24 de grade, izolat, în Muntenia. Nopțile rămân deosebit de reci în depresiunile din Carpații Orientali, unde minima coboară până la 1 grad și apar condiții de formare a brumei. Cele mai ridicate minime se înregistrează pe litoral, unde termometrele indica 14 - 15 grade. De asemenea, pe arii izolate se semnalează ceață.

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