HAI România!

Situația lui Trump e albastră. Democrații preiau controlul în Congres!

Democrații preiau Congresul american la jumătatea mandatului lui Donald Trump, iar Washingtonul intră în ultimii doi ani ai administrației cu puterea împărțită. În aceeași săptămână, Polonia trece prin cea mai gravă confruntare instituțională de după căderea comunismului. Președintele Karol Nawrocki și premierul Donald Tusk se înfruntă pentru controlul Tribunalului Constituțional.

Discutăm ce înseamnă cele două furtuni pentru flancul estic și pentru România. Interlocutor: Ștefan Popescu, analist de politică externă 🔔Te alături canalului nostru și ai acces la informații unice: aici.

Youtube - HAI România!

HAI România!

Primarul Rareș Hopincă pregătește noi reguli pentru parcările din Sectorul 2. Locurile vor fi atribuite printr-un sistem digital

Primarul Rareș Hopincă pregătește noi reguli pentru parcările din Sectorul 2. Locurile vor fi atribuite printr-un sis...

Inteligența artificială nu va fi interzisă în avocatură. Ce încearcă UNBR să blocheze în mediul online

Inteligența artificială nu va fi interzisă în avocatură. Ce încearcă UNBR să blocheze în mediul online

Cum vrea Primăria Sectorului 2 să schimbe zona Petricani. Pasaj peste calea ferată, metrou și spații verzi

Cum vrea Primăria Sectorului 2 să schimbe zona Petricani. Pasaj peste calea ferată, metrou și spații verzi