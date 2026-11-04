Situația lui Trump e albastră. Democrații preiau controlul în Congres!

Democrații preiau Congresul american la jumătatea mandatului lui Donald Trump, iar Washingtonul intră în ultimii doi ani ai administrației cu puterea împărțită. În aceeași săptămână, Polonia trece prin cea mai gravă confruntare instituțională de după căderea comunismului. Președintele Karol Nawrocki și premierul Donald Tusk se înfruntă pentru controlul Tribunalului Constituțional.

Discutăm ce înseamnă cele două furtuni pentru flancul estic și pentru România. Interlocutor: Ștefan Popescu, analist de politică externă 🔔Te alături canalului nostru și ai acces la informații unice: aici.