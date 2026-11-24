România riscă să piardă oportunități importante de finanțare și să nu își susțină suficient interesele la nivel european din cauza lipsei unor echipe profesioniste de negociere, consideră Viorica Dăncilă. Fostul prim-ministru a abordat acest subiect în podcastul „Contrapunct”, realizat de Mirel Curea și difuzat pe canalul Hai România, unde a vorbit despre experiența sa din Parlamentul European și despre modul în care actualii lideri de la București gestionează relația cu instituțiile europene.

Întrebată unde greșesc reprezentanții României atunci când negociază proiecte și fonduri cu Comisia Europeană, Dăncilă a susținut că principala problemă este lipsa unei strategii și a unor specialiști care să pregătească negocierile.

„Nu mai negociază. Nu mai avem acele echipe de negociatori”, a declarat Viorica Dăncilă.

Fosta șefă a Guvernului a explicat că întâlnirile dintre liderii politici și reprezentanții instituțiilor europene nu sunt suficiente pentru obținerea unor rezultate concrete.

„Să nu vă imaginați că atunci când premierul sau un ministru se duce să se întâlnească cu președintele Comisiei Europene, se semnează ceva. Nu, atunci e o poză pentru a arăta că te-ai întâlnit, înainte să trimiți echipele de negociatori”, a afirmat aceasta.

Viorica Dăncilă consideră că reprezentanții țării trebuie să prezinte o poziție clară și proiecte bine pregătite înaintea discuțiilor cu instituțiile europene. În opinia sa, România nu poate obține rezultate dacă acceptă doar deciziile stabilite de alte state.

„Noi ca să contăm trebuie să ne ducem cu propria noastră versiune, inclusiv în Consiliul European, domnul președinte. Un proiect, poate mai bun, mai rău, dar trebuie ca ceilalți să vadă care este poziția României pentru a conta”, a declarat fostul pri-ministru.

Aceasta a atras atenția și asupra viitorului cadru financiar multianual, despre care a spus că ar putea aduce schimbări importante în distribuirea fondurilor europene.

Dăncilă a susținut că România trebuie să își stabilească din timp prioritățile, în special în ceea ce privește agricultura și politica de coeziune.

În discuția cu Mirel Curea, Viorica Dăncilă a criticat tendința liderilor politici de a atribui instituțiilor europene responsabilitatea pentru eșecul unor proiecte sau negocieri.

„Dom’le, nu dai vina mereu pe Bruxelles, pentru că nu Bruxelles este vinovat. Vinovat în principal ești tu că nu știi să negociezi, nu știi să te bați pe țară”, a afirmat aceasta.

Fostul prim-ministru a oferi ca exemplu discuțiile privind reforma pensiilor și a susținut că proiectele prezentate Comisiei Europene trebuie să fie însoțite de argumente financiare și de estimări privind sustenabilitatea lor.

„Dacă tu nu te-ai dus cu un proiect în care să arăți de unde e banii, să arăți că acel proiect este sustenabil, că ai proiecție financiară pentru acel proiect, e normal că Uniunea Europeană te trimite din nou ca să-l refaci”, a declarat Dăncilă.

Pe lângă profesionalizarea negocierilor europene, fosta șefă a Guvernului a vorbit despre măsurile pe care România ar trebui să le adopte pentru a recâștiga încrederea investitorilor.

Printre prioritățile enumerate s-au numărat predictibilitatea fiscală, reducerea presiunii asupra mediului de afaceri și sprijinirea sectoarelor economice cu potențial.

„Măsuri mai prietenoase cu mediul de afaceri. La aceste procente legate de redevență, de cifră de afaceri, de prețuri, este foarte greu să-i atragi când lângă tine alții oferă condiții mult mai avantajoase. Pe de altă parte, predictibilitate”, a declarat Viorica Dăncilă.

Aceasta a susținut că agricultura, turismul, IT-ul și construcțiile ar trebui să beneficieze de politici de susținere, iar România trebuie să își dezvolte producția internă pentru a-și consolida economia.

„Mediul de afaceri este motorul economic al țării”, a mai afirmat aceasta.