Scutecele Domnului reprezintă unul dintre deserturile tradiționale pregătite în gospodăriile românești pentru Ajunul Crăciunului. Cunoscute și sub numele de „Pelincile Domnului”, aceste turte cu nucă și sirop aromat sunt întâlnite în special în Moldova, dar și în sudul țării. Rețeta este una de post, nu necesită ingrediente costisitoare și păstrează o semnificație religioasă legată de Nașterea Mântuitorului.

Deși astăzi mesele de sărbătoare sunt pline de prăjituri elaborate, în trecut gospodinele pregăteau deserturi din ceea ce aveau în casă. Făina, nucile, mierea și câteva ingrediente aromate erau suficiente pentru a obține un preparat care nu lipsea din anumite gospodării în preajma Crăciunului.

Scutecele Domnului se deosebesc de prăjiturile obișnuite prin modul de preparare. Foile subțiri de aluat sunt coapte separat, apoi înmuiate într-un sirop dulce și așezate în straturi, cu nucă măcinată între ele.

Denumirea acestui desert este inspirată din tradiția creștină și face trimitere la scutecele în care ar fi fost înfășat Pruncul Iisus după naștere.

Turtele subțiri, care sunt inițial uscate și ulterior însiropate, simbolizează scutecele Mântuitorului. Din acest motiv, preparatul are o semnificație aparte și este asociat cu sărbătoarea Nașterii Domnului.

În trecut, gospodinele obișnuiau să pregătească turtele înainte de Crăciun, iar acestea erau binecuvântate de preot în timpul vizitelor făcute prin gospodării. În Ajunul Crăciunului, pe 24 decembrie, desertul era împărțit persoanelor nevoiașe, dar și rudelor sau celor apropiați.

Preparatul mai este cunoscut sub denumirea de „Scutecele lui Iisus”, iar în unele zone se numește „Pelincile Domnului”. Există și o variantă veche, realizată cu semințe de cânepă, cunoscută drept „turte cu julfă”. În multe rețete actuale, umplutura este făcută din nucă măcinată.

Pentru pregătirea acestui desert nu sunt necesare ingrediente sofisticate. Rețeta tradițională se bazează pe un aluat nedospit, o umplutură de nucă și un sirop aromat cu citrice.

Ingrediente pentru foi:

500 g făină;

apă călduță, cât este necesar pentru obținerea aluatului;

un praf de sare.

Ingrediente pentru umplutură:

500 g miez de nucă măcinat;

4 linguri de zahăr.

Ingrediente pentru sirop:

500 ml apă;

4 linguri de miere;

coaja rasă de la o lămâie;

coaja rasă de la o portocală.

Cantitatea de apă folosită pentru aluat se stabilește treptat, în funcție de consistența acestuia. Compoziția trebuie să fie suficient de fermă pentru a putea fi întinsă în foi subțiri.

Pregătirea începe cu aluatul. Făina se cerne într-un vas încăpător și se amestecă împreună cu sarea. Se toarnă treptat apă călduță, în timp ce ingredientele sunt încorporate.

Aluatul se frământă până când devine omogen și poate fi modelat cu ușurință. Se acoperă și se lasă aproximativ 30 de minute la odihnit. După acest interval, aluatul se împarte în bucăți mai mici. Fiecare porție se întinde cu sucitorul, astfel încât să rezulte foi cât mai subțiri, aproximativ de dimensiunea unei farfurii întinse.

Foile se lasă la uscat câteva ore, dacă există suficient spațiu pentru a fi așezate separat.

Urmează coacerea lor într-o tigaie pentru clătite, la foc mediu. Fiecare foaie trebuie întoarsă pentru a se coace pe ambele părți. Este important ca turtele să fie pregătite fără ulei, deoarece rețeta presupune obținerea unor foi uscate, care vor absorbi ulterior siropul.

După ce foile sunt gata, se pregătesc ingredientele care vor da desertului gustul caracteristic.

Miezul de nucă se pune într-o tigaie și se încălzește timp de aproximativ două-trei minute. Ulterior, se lasă puțin la răcit și se amestecă împreună cu cele patru linguri de zahăr. Separat, se încălzește apa destinată siropului. Se adaugă mierea, apoi coaja rasă de lămâie și cea de portocală.

Amestecul obținut va fi folosit pentru înmuierea foilor coapte. Aromele citricelor completează gustul nucilor, în timp ce mierea oferă dulceață desertului.

Asamblarea este ultima etapă a rețetei și presupune așezarea alternativă a foilor însiropate și a umpluturii. Fiecare turtă se trece prin siropul pregătit anterior, apoi se pune pe un platou. Deasupra se distribuie un strat de nucă măcinată amestecată cu zahăr.

Operațiunea se repetă până la utilizarea tuturor foilor. Ultimul strat se acoperă, de asemenea, cu nucă și zahăr.

Desertul nu se consumă imediat după asamblare. Este recomandat să fie lăsat până a doua zi, într-un loc răcoros, într-un vas acoperit.

În acest interval, foile absorb siropul și se înmoaie, iar straturile se întrepătrund. Potrivit publicației Vacanțe la Țară, turtele erau pregătite, de regulă, în săptămâna dinaintea Crăciunului, tocmai pentru a avea suficient timp să se usuce înainte de însiropare.

Pe lângă gustul dulce și aromat, acest preparat are o legătură puternică cu obiceiurile de sărbătoare din gospodăriile românești.

Scutecele Domnului erau pregătite în perioada Postului Crăciunului și servite în Ajun, când familiile respectau tradiția împărțirii alimentelor cu persoanele apropiate și cu cele nevoiașe.

Rețeta nu conține ouă, lapte sau unt, fiind potrivită pentru perioada postului. Astăzi, desertul poate fi pregătit acasă din ingrediente accesibile, fără să fie nevoie de aparatură specială sau de tehnici complicate de patiserie.

Dincolo de simplitatea preparării, Scutecele Domnului rămân o rețetă tradițională care amintește de sărbătorile petrecute în familie și de obiceiurile transmise din generație în generație.