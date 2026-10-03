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Beneficiile neștiute ale cojilor de portocală: Cum le poți folosi inteligent în casă

Beneficiile neștiute ale cojilor de portocală: Cum le poți folosi inteligent în casăsursa: arhivă EVZ
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Din cuprinsul articolului

Atunci când mâncăm o portocală, instinctul nostru este să aruncăm coaja direct la gunoi. Cu toate acestea, această parte a fructului conține o cantitate impresionantă de uleiuri esențiale, nutrienți și compuși aromatici care pot fi utilizați în moduri surprinzătoare. De la soluții ecologice pentru curățenie până la trucuri culinare și îngrijire personală, coaja de portocală reprezintă o resursă valoroasă în orice gospodărie.

Beneficiile neștiute ale cojilor de portocală: Cum le poți folosi inteligent în casă

Uleiurile esențiale din coaja de portocală au proprietăți degresante și antibacteriene excelente. Puteți prepara un detergent universal ecologic prin infuzarea cojilor de portocală în oțet alb timp de două săptămâni. După ce lichidul este strecurat și diluat cu apă, acesta devine o soluție perfectă pentru curățarea blatului de bucătărie, a geamurilor și a suprafețelor din inox. Spre deosebire de oțetul simplu, amestecul va lăsa în urmă un miros proaspăt și plăcut.

Odorizant natural pentru încăperi și frigider

Mirosurile neplăcute din casă pot fi eliminate rapid cu ajutorul citricelor. Cojile de portocală uscate și amestecate cu batoane de scorțișoară sau cuișoare pot fi transformate într-un potpourri aromat. De asemenea, dacă pui câteva coji de portocală presărate cu sare într-un recipient deschis în frigider, acestea vor absorbi umiditatea și aromele neplăcute. Un alt truc simplu este fierberea cojilor într-un vas cu apă pe aragaz, proces ce va difuza o aromă reconfortantă în toată locuința.

Portocale

Portocale cu pesticide, puse în vânzare. Sursa foto: Freepik

Secretul din bucătărie pentru deserturi și băuturi

Coaja de portocală este un ingredient de bază în patiserie, însă utilizările ei culinare trec dincolo de simpla rază adăugată în prăjituri. Cojile pot fi confiate și transformate într-un desert delicios sau folosite pentru a aromatiza ceaiurile de iarnă. Datorită conținutului ridicat de pectină, coaja rasă adăugată în gemuri sau dulcețuri ajută la legarea mai rapidă a acestora. Este important însă ca înainte de consum să spălați bine fructele sau să folosiți portocale netratate chimic.

Beneficii pentru îngrijirea pielii și a tenului

Coaja de portocală conține o cantitate mai mare de vitamina C decât pulpa fructului, alături de antioxidanți care ajută la menținerea sănătății pielii. Pulberea obținută din coji uscate și măcinate poate fi amestecată cu iaurt sau miere pentru a crea o mască exfoliantă eficientă. Acest amestec ajută la îndepărtarea celulelor moarte, deblocarea porilor și oferă tenului o strălucire naturală.

Resursă utilă pentru grădină și plante

Dacă aveți o grădină sau plante de apartament, cojile de portocală vă pot fi de mare ajutor. Substanțele chimice naturale din citrice funcționează ca un repellent eficient împotriva furnicilor, țânțarilor și chiar a pisicilor care obișnuiesc să sape în pământul florilor. Îngropate în sol, cojile descompuse adaugă azot și alte minerale esențiale pentru dezvoltarea plantelor.

Transformarea cojilor de portocală din deșeuri în resurse utile este o modalitate simplă și ieftină de a adopta un stil de viață mai sustenabil, reducând în același timp utilizarea produselor chimice în casă.

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