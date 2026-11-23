Defectele ascunse ale unei case pot transforma o achiziție aparent avantajoasă într-o investiție costisitoare, mai ales atunci când problemele nu sunt observate înainte de semnarea contractului, potrivit AARP.

Fisurile din pereți, infiltrațiile, instalațiile electrice vechi sau problemele fundației sunt câteva dintre lucrurile care pot trece neobservate în timpul unei vizionări.

O locuință proaspăt renovată nu este neapărat lipsită de probleme tehnice. Specialiștii recomandă verificarea atentă a structurii, acoperișului și instalațiilor înainte de cumpărare, deoarece unele reparații pot presupune cheltuieli de mii de euro.

Fisurile sunt printre primele semne care merită analizate. Unele apar în urma contracției materialelor sau a unor modificări normale ale construcției, însă altele pot indica tasări ori mișcări structurale.

Fisurile diagonale, cele în formă de trepte, crăpăturile care se lărgesc sau cele însoțite de uși și ferestre care nu se mai închid corect pot necesita evaluarea unui specialist. Nici podelele înclinate și golurile apărute între pereți și tâmplărie nu ar trebui ignorate.

O simplă reparație cosmetică nu rezolvă cauza unei eventuale probleme structurale.

Un acoperiș care pare în stare bună de la sol nu oferă întotdeauna garanția că este etanș. Problemele pot apărea la îmbinări, în jurul coșurilor de fum, la jgheaburi, în zonele de prindere sau sub învelitoare.

Cumpărătorii ar trebui să verifice dacă există pete pe tavan, urme de umezeală în pod, lemn deteriorat, miros de mucegai sau reparații recente în zone suspecte. Vechimea acoperișului și istoricul lucrărilor sunt, de asemenea, importante.

Înlocuirea unei învelitori sau repararea structurii acoperișului poate presupune cheltuieli considerabile, mai ales dacă infiltrațiile au afectat și alte elemente ale construcției.

O casă aerisită înainte de vizionare poate avea un miros aparent plăcut, dar acest lucru nu exclude problemele de umiditate. Mobilierul amplasat în fața pereților, covoarele sau finisajele recente pot îngreuna identificarea unor urme de infiltrații.

Zonele de sub ferestre, colțurile camerelor, băile, subsolurile și spațiile de depozitare merită verificate cu atenție. Petele, vopseaua exfoliată, tencuiala umflată și condensul persistent pot indica o problemă care trebuie investigată.

Mucegaiul poate apărea în urma infiltrațiilor, a condensului sau a unei ventilări insuficiente. Eliminarea lui fără identificarea sursei de umezeală poate duce la reapariția problemei.

Instalațiile electrice vechi, modificările realizate fără documentație și improvizațiile pot crea riscuri de incendiu sau electrocutare. În timpul unei vizionări, cumpărătorul poate observa doar o parte dintre probleme.

Tabloul electric, protecțiile, prizele, cablurile vizibile și eventualele semne de supraîncălzire trebuie evaluate de un electrician calificat. O instalație aparent funcțională nu înseamnă automat că este sigură sau dimensionată corespunzător pentru consumul actual.

În special în cazul caselor mai vechi, verificarea instalației electrice poate preveni intervenții neprevăzute după mutare.

Scurgerile ascunse, presiunea scăzută a apei, conductele corodate sau problemele de evacuare pot fi dificil de identificat la o vizionare obișnuită. Unele defecte devin evidente abia după utilizarea repetată a instalațiilor.

Cumpărătorii ar trebui să testeze robinetele, să urmărească scurgerile, să verifice eventualele urme de apă sub chiuvete și să solicite informații despre vechimea instalațiilor. În cazul proprietăților mai vechi, o verificare suplimentară a canalizării poate fi justificată.

Pereții proaspăt vopsiți, gresia nouă sau o baie modernizată pot face proprietatea mai atractivă, însă nu oferă informații despre structura casei ori despre instalațiile care nu sunt vizibile.

O inspecție tehnică independentă poate identifica probleme care nu sunt evidente la prima vedere. Evaluarea ar trebui să includă fundația, acoperișul, instalațiile electrice și sanitare, sistemele de încălzire, ventilația și eventualele semne de degradare.

Înainte de cumpărare, este utilă și solicitarea documentelor privind lucrările efectuate, autorizațiile aplicabile și istoricul reparațiilor.

Aspectul estetic al unei locuințe poate influența decizia de cumpărare, însă starea tehnică rămâne un criteriu fundamental. O evaluare realizată înainte de semnarea contractului poate ajuta la identificarea defectelor, la estimarea costurilor de remediere și la negocierea prețului.

O casă care arată bine nu este neapărat o casă fără probleme. Verificarea elementelor esențiale poate face diferența dintre o achiziție bine planificată și cheltuieli neprevăzute.