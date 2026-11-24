Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR) condamnă comercializarea diplomelor universitare şi a lucrărilor academice, susţinând că astfel de practici afectează integritatea sistemului de învăţământ superior şi credibilitatea instituţiilor de educaţie. Organizaţia solicită universităţilor să ia măsuri pentru prevenirea fraudelor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute de lege, potrivit unui comunicat transmis marţi de ANOSR.

Reprezentanţii organizaţiei studenţeşti atrag atenţia că obţinerea unei diplome fără parcurgerea programului de studii pune sub semnul întrebării valoarea actelor de absolvire şi efortul celor care îşi finalizează studiile prin muncă.

„Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR) condamnă acţiunile de comercializare a actelor de studii şi eludarea obligaţiilor academice destinate finalizării şi absolvirii studiilor şi trage un semnal de alarmă în ceea ce priveşte afectarea integrităţii academice şi a încrederii pe care societatea o acordă instituţiilor de învăţământ superior (…)

Deşi obţinerea unei diplome ar trebui să clarifice pregătirea profesională şi rezultatele învăţării dobândite de student în urma parcurgerii programului de studii, observăm că în mediul universitar românesc încă există posibilitatea ca astfel de practici injuste să persiste. O diplomă obţinută fără parcurgerea studiilor scade valoarea diplomelor absolvenţilor care şi le-au câştigat prin muncă”, a transmis, marţi, ANOSR.

ANOSR atrage atenţia asupra comercializării lucrărilor ştiinţifice, referatelor, proiectelor şi lucrărilor de absolvire. Potrivit organizaţiei, existenţa unor astfel de practici poate fi observată inclusiv printr-o simplă căutare pe internet a anunţurilor prin care sunt oferite spre vânzare lucrări academice.

Reprezentanţii studenţilor cer universităţilor să trateze cu responsabilitate sesizările referitoare la comercializarea actelor de studii şi să prevină tranzacţionarea documentelor care atestă în mod fals absolvirea unui program universitar.

„Facem apel către toate universităţile din România să trateze cu seriozitate, responsabilitate şi răspundere publică sesizarea oricăror practici de comercializare a actelor de studii şi să acţioneze în scopul prevenirii posibilităţii de tranzacţionare a oricăror documente care atestă în mod fals absolvirea unui program de studii. ANOSR consideră inacceptabil ca obţinerea unei diplome universitare să reprezinte o simplă tranzacţie financiară şi nu rezultatul unui parcurs academic complet”, se mai arată în comunicat.

Declaraţiile ANOSR vin după ce ministrul Educaţiei, Sorin Costreie, a dispus trimiterea Corpului de Control la trei instituţii de învăţământ superior, în urma informaţiilor potrivit cărora anumite persoane ar fi obţinut diplome de licenţă contra cost, fără să fi urmat cursurile universitare.

Verificările vizează Universitatea „Nicolae Titulescu”, Universitatea „Titu Maiorescu” şi Academia de Studii Economice (ASE) din Bucureşti.

Ministerul Educaţiei a anunţat că, dacă verificările vor confirma existenţa unor nereguli, va sesiza instituţiile competente şi va dispune măsurile legale necesare, inclusiv anularea actelor de studii obţinute fraudulos.