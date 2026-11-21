Tocinei bucovineni, rețeta din cartofi pe care puțini o mai cunosc. Tocineii bucovineni sunt un preparat tradițional din cartofi cruzi rași, ouă și făină, care se pregătește din câteva ingrediente accesibile. Rumeniți în tigaie, aceștia capătă o crustă crocantă, în timp ce interiorul rămâne moale. Pot fi serviți atât în variantă sărată, alături de smântână și usturoi, cât și în variantă dulce, cu smântână și zahăr.

Rețeta face parte din bucătăria tradițională a Bucovinei, unde cartofii au stat la baza multor preparate simple și sățioase. Tocineii sunt cunoscuți și sub denumirea de „clătite de barabule”, iar modul de preparare poate varia de la o gospodărie la alta. Spre deosebire de chiftelele obișnuite din cartofi fierți, tocineii se pregătesc din cartofi cruzi, dați pe răzătoare. Amestecul este apoi prăjit în porții mici, până când fiecare bucată devine aurie.

Pentru aproximativ patru porții de tocinei bucovineni sunt necesare următoarele ingrediente:

Pentru servire:

150–200 g de smântână

2 căței de usturoi, pentru varianta sărată

Mărar proaspăt, opțional

Zahăr, pentru varianta dulce

Cantitățile sunt adaptate pentru prepararea tocineilor în tigaie. În unele rețete se adaugă și griș, iaurt sau brânză rasă, însă acestea nu sunt obligatorii.

Cartofii se curăță de coajă, se spală și se dau pe răzătoarea cu ochiuri mici sau medii. Se transferă într-o sită și se lasă câteva minute la scurs, apoi se presează ușor pentru a îndepărta o parte din lichid. Acest pas este important deoarece cartofii prea umezi pot face compoziția moale, iar tocineii vor fi mai greu de rumenit.

Cartofii rași se pun într-un bol încăpător, peste care se adaugă ouăle, făina, sarea și, dacă se dorește, puțin piper. Ingredientele se amestecă bine până când se obține o compoziție omogenă, suficient de legată pentru a putea fi porționată cu lingura.

Într-o tigaie se încălzește uleiul, la foc mediu. Se ia câte o lingură generoasă din amestec și se pune în tigaie, apoi se aplatizează pentru a forma o plăcintă subțire. Tocineii se prăjesc aproximativ 3–4 minute pe fiecare parte, în funcție de grosime, până când devin aurii și cartofii sunt gătiți complet. Nu trebuie să fie foarte groși, deoarece exteriorul se poate rumeni înainte ca interiorul să fie pătruns.

După prăjire, se scot pe o farfurie acoperită cu hârtie absorbantă pentru a elimina excesul de ulei. Se servesc de preferat calzi, imediat după preparare.

Pentru o textură reușită, contează atât modul în care sunt pregătiți cartofii, cât și temperatura la care sunt prăjiți.

Cartofii trebuie scurși suficient de bine, astfel încât compoziția să nu conțină prea multă apă. În același timp, nu este recomandată adăugarea unei cantități prea mari de făină, deoarece tocineii pot deveni denși și își pot pierde textura caracteristică.

Un alt detaliu important este grosimea. Tocineii subțiri se rumenesc mai uniform și capătă o crustă crocantă, fără să rămână cruzi în interior.

Tigaia nu trebuie umplută excesiv. Este preferabil ca tocineii să fie prăjiți în mai multe tranșe, păstrând o temperatură constantă a uleiului.

Una dintre particularitățile acestui preparat este faptul că poate fi consumat atât sărat, cât și dulce.

Pentru varianta sărată, smântâna se amestecă cu usturoi zdrobit, puțină sare și mărar proaspăt. Sosul se pune peste tocineii calzi sau se servește separat, potriviti Visit Bucovina.

În varianta dulce, tocineii se servesc cu smântână și zahăr presărat deasupra. Această combinație este întâlnită în rețetele tradiționale din Bucovina, unde preparatul poate fi servit inclusiv ca desert.

Tocineii bucovineni pot fi pregătiți pentru prânz, cină sau ca gustare caldă. Rețeta nu necesită ingrediente costisitoare și reprezintă o modalitate simplă de a transforma cartofii într-un preparat tradițional, cu gust și textură deosebite.