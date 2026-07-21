Ciulamaua de pui cu mămăligă este una dintre cele mai apreciate rețete din bucătăria românească. Carnea fragedă, sosul fin și cremos și mămăliga caldă transformă acest preparat într-o alegere potrivită pentru prânzul în familie sau pentru o masă de weekend.

Ingrediente pentru (4 porții)

700 g piept de pui sau pulpe dezosate

300 g ciuperci champignon

1 ceapă medie

3 linguri unt

2 linguri făină

500 ml supă de pui sau apă

200 ml smântână pentru gătit

2 căței de usturoi

Sare, după gust

Piper, după gust

Pătrunjel verde, tocat

Pentru mămăligă

300 g mălai

1 litru apă

1 linguriță sare

20 g unt (opțional)

Taie carnea de pui în bucăți potrivite. Într-o tigaie încăpătoare sau într-o cratiță, topește untul și rumenește ușor bucățile de pui timp de 5-6 minute, până își schimbă culoarea. Adaugă ceapa tocată mărunt și gătește-o câteva minute, până devine moale.

Pune ciupercile feliate peste carne și lasă-le pe foc până când își reduc lichidul. Presară făina și amestecă bine timp de aproximativ un minut, pentru a evita formarea cocoloașelor.

Toarnă treptat supa de pui, amestecând continuu. Lasă preparatul să fiarbă la foc mic timp de 15-20 de minute, până când carnea este fragedă, iar sosul începe să se îngroașe.

La final, adaugă smântâna pentru gătit și usturoiul zdrobit. Amestecă bine și mai lasă ciulamaua pe foc încă 3-4 minute, fără să dea în clocot puternic. Potrivește gustul cu sare și piper.

Pune apa cu sarea la fiert. Când începe să clocotească, adaugă mălaiul în ploaie, amestecând continuu cu un tel sau cu o lingură de lemn.

Fierbe mămăliga timp de 15-20 de minute, amestecând periodic, până devine consistentă. Dacă dorești un plus de savoare, încorporează untul la final.

Așază mămăliga fierbinte pe farfurii, iar alături pune ciulamaua de pui. Presară pătrunjel verde tocat înainte de servire. Preparatul poate fi însoțit de ardei iute sau de murături, în funcție de preferințe.