Ciulama de pui cu smântână și ciuperci. O poți servi cu mămăligă caldă sau pâine proaspătă
- Mădălina Sfrijan
- 21 iulie 2026, 09:01
Ciulamaua de pui cu mămăligă este una dintre cele mai apreciate rețete din bucătăria românească. Carnea fragedă, sosul fin și cremos și mămăliga caldă transformă acest preparat într-o alegere potrivită pentru prânzul în familie sau pentru o masă de weekend.
Ciulama de pui cu smântână, un preparat cremos și ușor de făcut
Ingrediente pentru (4 porții)
- 700 g piept de pui sau pulpe dezosate
- 300 g ciuperci champignon
- 1 ceapă medie
- 3 linguri unt
- 2 linguri făină
- 500 ml supă de pui sau apă
- 200 ml smântână pentru gătit
- 2 căței de usturoi
- Sare, după gust
- Piper, după gust
- Pătrunjel verde, tocat
Pentru mămăligă
- 300 g mălai
- 1 litru apă
- 1 linguriță sare
- 20 g unt (opțional)
Mod de preparare
Taie carnea de pui în bucăți potrivite. Într-o tigaie încăpătoare sau într-o cratiță, topește untul și rumenește ușor bucățile de pui timp de 5-6 minute, până își schimbă culoarea. Adaugă ceapa tocată mărunt și gătește-o câteva minute, până devine moale.
Pune ciupercile feliate peste carne și lasă-le pe foc până când își reduc lichidul. Presară făina și amestecă bine timp de aproximativ un minut, pentru a evita formarea cocoloașelor.
Ciulama de pui cu smântână și ciuperci
Toarnă treptat supa de pui, amestecând continuu. Lasă preparatul să fiarbă la foc mic timp de 15-20 de minute, până când carnea este fragedă, iar sosul începe să se îngroașe.
La final, adaugă smântâna pentru gătit și usturoiul zdrobit. Amestecă bine și mai lasă ciulamaua pe foc încă 3-4 minute, fără să dea în clocot puternic. Potrivește gustul cu sare și piper.
Cum pregătești o mămăligă gustoasă și moale
Pune apa cu sarea la fiert. Când începe să clocotească, adaugă mălaiul în ploaie, amestecând continuu cu un tel sau cu o lingură de lemn.
Fierbe mămăliga timp de 15-20 de minute, amestecând periodic, până devine consistentă. Dacă dorești un plus de savoare, încorporează untul la final.
Așază mămăliga fierbinte pe farfurii, iar alături pune ciulamaua de pui. Presară pătrunjel verde tocat înainte de servire. Preparatul poate fi însoțit de ardei iute sau de murături, în funcție de preferințe.