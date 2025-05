Social Cât de sănătoasă este mămăliga. Efectele pe care puțini români le cunosc







Nutriționista Mihaela Bilic a explicat cât de sănătoasă este, de fapt, mămăliga. Unul dintre cele mai importante avantaje ale mămăligii este că nu conține gluten. Acest aliment este ideal persoanele cu intoleranță la gluten sau sensibilitate digestivă.

Cât de sănătoasă este, de fapt, mămăliga

Mihaela Bilic a mai explicat că mămăliga, fiind făcută din mălai, face parte din categoria glucidelor lente. Acestea sunt carbohidrați care se absorb treptat în sânge, asigurând un nivel constant de energie și o senzație de sațietate care durează 3-4 ore.

În boabele de porumb din care se face mălaiul se găsesc numeroși carotenoizi, pigmenți naturali care dau culoarea galbenă caracteristică. Acești compuși au un rol important în sinteza vitaminei A, esențială pentru sănătatea pielii și a vederii. Această mâncare are un conținut ridicat de fibre, ceea ce o recomandă pentru susținerea unui tranzit intestinal sănătos.

Datorită faptului că nu conține ingrediente procesate sau aditivi, mămăliga poate fi considerată un aliment curat, natural, ideal într-o alimentație echilibrată.

Câte calorii are mămăliga

Mihaela Bilic a spus că mămăliga este sănătoasă, dar că are la fel de multe calorii ca pâinea. O felie de mămăligă (aproximativ 100g) are în jur de 70-80 de calorii, la fel cu o felie de pâine. Diferența este că felia de pâine cântărește doar 25g, așa că riscul de a mânca mai multă mămăligă este real.

Ce beneficii are

Mămăliga nu trebuie consumată în exces, mai ales de cei care țin cont de aportul caloric zilnic și care vor să scape de kilogramele în plus. Acest aliment are o încărcătură glicemică scăzută. Acest parametru indică impactul pe care o porție dintr-un aliment îl are asupra glicemiei. Mămăliga în cantități moderate este potrivită pentru pacienții cu diabet zaharat tip 2 și prediabet.

Acest aliment nu conține colesterol. Principalele alimente care ridică nivelul trigliceridelor sunt cele de origine animală (brânzeturi grase, unt, carne roșie), cele bogate în zahăr și alimentele intens procesate. Mălaiul de porumb nu afectează nivelul de grăsimi din sânge.