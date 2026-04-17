Rusia elimină taxele vamale la exporturile de cereale, începând cu 22 aprilie

Rusia va elimina taxele vamale aplicate exporturilor de grâu, orz și porumb începând cu data de 22 aprilie, într-o mișcare care ar putea avea efecte semnificative asupra pieței internaționale a cerealelor. Decizia vine în contextul unei oferte mari și al presiunilor asupra prețurilor globale, informează interfax.ru.

Autoritățile ruse au optat pentru această măsură pentru a facilita livrările externe și a susține competitivitatea exportatorilor pe piețele internaționale. Eliminarea taxelor ar putea accelera ritmul exporturilor și ar contribui la creșterea volumelor livrate în perioada următoare.

Analiștii estimează că decizia ar putea influența evoluția prețurilor la nivel global, în condițiile în care Rusia este unul dintre cei mai mari furnizori de cereale.

Mai mult, creșterea disponibilității produselor rusești pe piață ar putea pune presiune asupra cotațiilor, în special în regiunile dependente de importuri. Măsura este văzută și ca un instrument de ajustare a fluxurilor comerciale, într-un moment în care dinamica cererii și a ofertei rămâne volatilă.

Mai exact, taxa aplicată exporturilor de grâu din Rusia va ajunge la nivel zero începând cu 22 aprilie, după ce în săptămâna anterioară se situa la 329 de ruble pe tonă, potrivit datelor comunicate de Ministerul Agriculturii.

Nivelul actual readuce tariful la valorile înregistrate la mijlocul lunii martie. În același timp, taxele pentru exporturile de orz și porumb vor rămâne neschimbate, la zero, pentru a doua săptămână consecutivă. Noile valori vor fi aplicate până la 29 aprilie inclusiv.

Calculul acestor tarife are la bază prețuri orientative ușor modificate față de perioada precedentă:

234,4 dolari pe tonă pentru grâu (față de 233,3 dolari anterior),

223,8 dolari pentru orz (218,2 dolari),

220,8 dolari pentru porumb (222,2 dolari).

Mecanismul de reglare a pieței cerealelor, introdus de Rusia la 2 iunie 2021, presupune stabilirea unor taxe variabile pentru exporturile de grâu, porumb și orz. Fondurile colectate sunt direcționate ulterior către sprijinirea producătorilor agricoli.

Nivelul taxei este recalculat săptămânal, în funcție de indicatori derivați din prețurile contractelor de export raportate la Bursa de la Moscova, și reprezintă 70% din diferența dintre prețul de referință și cel estimat.

Rusia continuă să își consolideze poziția de lider pe piața mondială a cerealelor, cu o producție care se menține la niveluri ridicate și cu un rol decisiv în stabilirea prețurilor internaționale. În ultimii ani, recoltele bogate au transformat țara într-un actor strategic, în special pe segmentul grâului.

Datele recente arată că producția totală de cereale a Rusiei a depășit 125 de milioane de tone în 2024, din care peste 80 de milioane de tone au fost reprezentate de grâu. Pentru 2025, estimările indică o posibilă creștere a recoltei, care ar putea depăși 130 de milioane de tone, în funcție de condițiile climatice și de randamentele agricole.

Grâul rămâne cultura dominantă, urmat de orz și porumb, iar volumele mari obținute permit Rusiei să fie cel mai important exportator mondial de grâu. Cerealele rusești ajung în zeci de state, în special în Africa de Nord și Orientul Mijlociu, regiuni puternic dependente de importuri.

În ansamblu, Rusia își menține statutul de pilon central al pieței mondiale de cereale. Evoluțiile din acest sector sunt atent monitorizate de traderi și de statele importatoare, în condițiile în care orice modificare a producției sau a politicilor de export poate avea efecte directe asupra prețurilor alimentare la nivel global.