Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a efectuat miercuri o vizită oficială la Kiev și a transmis un mesaj puternic de susținere pentru forțele ucrainene. Oficialul alianței a subliniat că autoritățile de la Moscova dau semne clare de slăbiciune în încercarea de a menține ritmul agresiunii militare, anunță AFP. Conform declarațiilor sale, Ucraina continuă să reziste la mai bine de patru ani de la declanșarea invaziei rusești pe scară largă.

În cadrul unei conferințe de presă comune cu liderul de la Kiev, șeful NATO a evidențiat contrastul dintre capacitatea de adaptare a armatei ucrainene și dificultățile tot mai mari cu care se confruntă trupele trimise de Kremlin.

„În timp ce Ucraina continuă să reziste ferm, să inoveze şi să obţină victorii pe câmpul de luptă, Rusia devine tot mai disperată”, a declarat Rutte într-o conferinţă de presă alături de preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski.

De asemenea, secretarul general al NATO a punctat faptul că problemele interne ale Rusiei se adâncesc, în ciuda faptului că regimul de la Moscova a reușit parțial să ocolească anumite restricții internaționale privind vânzarea de resurse energetice. Potrivit lui Rutte, Rusia suferă pierderi considerabile, iar economia sa este sub o presiune serioasă, în ciuda relaxării sancţiunilor occidentale asupra exporturilor sale de hidrocarburi.

Mesajul de solidaritate a fost transmis într-un context extrem de tensionat, marcat de realitatea zilnică a conflictului. El a menţionat însă că războiul, care a început în urmă cu peste patru ani, nu dă semne că se va opri. La scurt timp după conferinţa de presă, o sirenă de raid aerian a sunat în capitala Ucrainei.

Discuțiile dintre cei doi lideri s-au concentrat pe strategiile militare actuale și pe modul în care forțele de apărare reușesc să blocheze acțiunile armatei ruse. Rutte a spus că a discutat despre cum reuşeşte Ucraina să schimbe cursul pe câmpul de luptă.

„Cred că Ucraina obţine un succes din ce în ce mai mare, atât pe linia frontului, cât şi în asigurarea faptului că poate neutraliza unele dintre capacităţile cheie ruseşti necesare pentru continuarea războiului”, a afirmat oficialul.

Această vizită a şefului NATO are loc pe fondul escaladării atacurilor aeriene ruseşti şi ucrainene, în timp ce negocierile mediate de SUA pentru a pune capăt conflictului stagnează. Ambele tabere au intensificat operațiunile în ultimele zile, loviturile vizând obiective strategice importante.

Dronele ucrainene au atacat instalaţii energetice şi militare din Sankt Petersburg miercuri dimineaţă, ziua de deschidere a tradiţionalului Forum Economic. De cealaltă parte, acțiunile Moscovei au provocat din nou victime în rândul populației civile, cu doar o zi înainte. Cu o zi înainte, un atac masiv cu drone şi rachete ruseşti a ucis 23 de persoane la Kiev şi în oraşul industrial Dnipro, în partea de centru-vest a Ucrainei.

În acest context critic, autoritățile ucrainene insistă pe lângă aliații occidentali pentru a primi sprijin militar suplimentar. Preşedintele Volodimir Zelenski doreşte să obţină livrări mai mari de muniţii pentru sistemele sale de apărare antiaeriană de la ţările membre NATO, în special rachete americane Patriot, despre care Kievul consideră că sunt esenţiale pentru a contracara atacurile cu rachete balistice ruseşti.