Proprietarii care dețin o boxă la subsolul blocului pot depozita o gamă variată de bunuri, însă legislația și normele de prevenire a incendiilor impun limite clare privind obiectele care pot fi păstrate în aceste spații. Materialele inflamabile, explozive sau cele care pun în pericol siguranța locatarilor sunt interzise, potrivit Legii 114/1996.

În România, utilizarea boxelor nu este reglementată printr-o listă expresă a obiectelor permise și interzise, însă obligațiile rezultă din mai multe acte normative, printre care Legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, regulamentele condominiilor aprobate de asociațiile de proprietari și normele de apărare împotriva incendiilor.

În mod obișnuit, proprietarii pot folosi boxele pentru depozitarea obiectelor care nu sunt utilizate zilnic, precum:

mobilier și piese de mobilier;

haine, încălțăminte și textile depozitate în cutii;

decorațiuni sezoniere;

valize și bagaje;

unelte și echipamente pentru bricolaj;

biciclete, schiuri, sănii și alte articole sportive;

aparate electrocasnice scoase temporar din uz;

arhive și documente, dacă sunt protejate împotriva umezelii.

De asemenea, multe asociații permit depozitarea anvelopelor, însă numai dacă acestea nu creează un risc suplimentar și respectă regulile interne ale imobilului.

Normele de securitate la incendiu și regulamentele condominiilor interzic, în general, depozitarea:

benzinei, motorinei și altor combustibili;

diluanților, solventilor și cantităților mari de vopsele;

buteliilor cu GPL;

artificiilor și altor materiale explozive;

substanțelor toxice sau corozive;

deșeurilor menajere ori materialelor care pot atrage dăunători.

Totodată, obiectele nu trebuie să blocheze căile de acces sau evacuare din subsol și nu pot afecta instalațiile comune ale clădirii.

Principalele acte normative și documente care stabilesc regulile sunt:

Legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor, care obligă proprietarii să respecte regulamentul condominiului și să utilizeze proprietatea fără a pune în pericol ceilalți locatari.

Ordinul nr. 1.058/2019, prin care a fost aprobat conținutul-cadru al regulamentului condominiului. Acesta permite asociațiilor de proprietari să stabilească reguli privind folosirea spațiilor comune și a anexelor aferente.

Normele generale de apărare împotriva incendiilor, care interzic depozitarea materialelor inflamabile și menținerea unor condiții care pot favoriza izbucnirea sau propagarea incendiilor.

În practică, multe asociații includ în regulament prevederi exprese prin care interzic depozitarea substanțelor inflamabile sau a deșeurilor în boxe, tocmai pentru a reduce riscul producerii unui incendiu.

Înainte de a folosi boxa pentru depozitare, proprietarii ar trebui să consulte regulamentul asociației de proprietari. Acesta poate conține restricții suplimentare privind tipurile de bunuri admise sau modul de utilizare a spațiului.

Respectarea acestor reguli contribuie atât la protejarea bunurilor personale, cât și la siguranța întregului imobil.