Depozitarea bicicletelor pe holurile blocurilor nu este interzisă în mod expres de lege, însă acestea nu trebuie să blocheze căile de evacuare și trebuie respectate regulile stabilite de asociația de proprietari, potrivit Legii 130/2020.

Situația este reglementată atât de normele privind apărarea împotriva incendiilor, cât și de regulamentele interne ale condominiilor.

Pentru mulți locatari, holul blocului pare o soluție practică pentru păstrarea bicicletei, mai ales atunci când apartamentul nu oferă suficient spațiu.

Totuși, folosirea spațiilor comune este condiționată de respectarea unor reguli care au în vedere siguranța tuturor locatarilor.

Legislația din România nu conține o interdicție generală privind depozitarea bicicletelor pe holurile blocurilor. Cu toate acestea, normele de apărare împotriva incendiilor prevăd că căile de evacuare trebuie să rămână libere, fără obiecte care ar putea îngreuna ieșirea rapidă a persoanelor în caz de urgență.

Astfel, o bicicletă amplasată pe casa scării sau pe palier poate deveni o problemă dacă reduce lățimea culoarului, blochează accesul către uși, hidranți, stingătoare ori tablouri electrice.

În asemenea situații, autoritățile competente pot dispune îndepărtarea obiectelor care obstrucționează căile de evacuare, iar nerespectarea normelor de prevenire a incendiilor poate atrage sancțiuni.

Pe lângă prevederile legale, fiecare asociație de proprietari poate adopta un regulament de ordine interioară privind utilizarea spațiilor comune.

Dacă regulamentul interzice depozitarea bicicletelor pe holuri sau pe casa scării, locatarii sunt obligați să respecte aceste reguli, cu condiția ca ele să fi fost adoptate conform prevederilor legale.

În lipsa unei astfel de interdicții, bicicleta poate fi păstrată într-un spațiu comun doar dacă nu afectează circulația și nu pune în pericol siguranța locatarilor.

Atunci când o bicicletă este lăsată într-un loc care împiedică accesul sau creează probleme de siguranță, vecinii pot sesiza administratorul sau asociația de proprietari pentru remedierea situației.

Dacă problema persistă și sunt încălcate normele privind căile de evacuare, poate fi sesizat și Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU), care are competența de a verifica respectarea regulilor de prevenire a incendiilor.