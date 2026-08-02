Incendiile din Caraș-Severin au fost stinse după trei zile

Incendiile de vegetație izbucnite vineri în zona localităților Sichevița și Berzeasca, din județul Caraș-Severin, au fost stinse după trei zile de intervenții. Cele două elicoptere Black Hawk trimise în sprijinul pompierilor și-au încheiat duminică misiunea, după ce au efectuat 107 lansări și au aruncat peste 260 de tone de apă asupra focarelor, a anunțat Inspectoratul General de Aviație.

Echipajele Inspectoratului General de Aviație care au participat la operațiunile de stingere a incendiilor de vegetație din Caraș-Severin și-au încheiat misiunea. Intervenția aeriană s-a desfășurat timp de trei zile, în sprijinul pompierilor mobilizați în zonele afectate de foc.

Cele două elicoptere Black Hawk au fost folosite pentru transportarea și lansarea unor cantități mari de apă deasupra focarelor active. Misiunile au continuat până când incendiile care afectau suprafețele de vegetație au fost stinse.

Inspectoratul General de Aviație a anunțat duminică încheierea operațiunilor desfășurate de echipajele aeriene în județul Caraș-Severin.

„După trei zile de intervenţii continue în sprijinul pompierilor pentru stingerea incendiilor de vegetaţie din judeţul Caraş-Severin, cele două elicoptere Black Hawk ale Inspectoratului General de Aviaţie al M.A.I. şi-au încheiat misiunea", a transmis IGAv, duminică, într-un comunicat de presă.

Pe parcursul celor trei zile, echipajele elicopterelor au efectuat în total 107 lansări de apă. Pentru aceste intervenții a fost utilizat sistemul Bambi Bucket, un dispozitiv cu ajutorul căruia apa poate fi transportată și aruncată din aer asupra zonelor în care se manifestă incendiile.

Cantitatea totală lansată asupra focarelor active a depășit 260 de tone de apă.

Cele două incendii de vegetație au izbucnit vineri în apropierea localităților Sichevița și Berzeasca. Ambele localități se află în zona Clisurii Dunării, în județul Caraș-Severin.

Flăcările s-au extins pe o suprafață totală de aproximativ 30 de hectare. În timpul intervenției, exista și riscul ca incendiile să se propage către fondul forestier.

Pentru limitarea și stingerea focarelor, pompierii au fost sprijiniți din aer de cele două elicoptere Black Hawk ale Inspectoratului General de Aviație. Misiunea aparatelor de zbor s-a încheiat după stingerea incendiilor și finalizarea celor 107 lansări de apă.