Pompierii români, intervenție dificilă în Franța

Pompierii români aflați în misiune în Franța au intervenit duminică în zona Correns–Châteauvert, din Departamentul Var, pentru oprirea unui incendiu de vegetație care risca să se extindă către un masiv forestier și gospodăriile din apropiere. Operațiunea a fost desfășurată împreună cu echipele franceze și a implicat forțe terestre, elicoptere și avioane de stingere, potrivit IGSU.

Modulul național specializat în combaterea incendiilor de pădure participă la misiuni de prepoziționare în Franța și acționează în zonele afectate de flăcări, în funcție de solicitările autorităților locale.

„Modulul naţional specializat în stingerea incendiilor de pădure, aflat în misiune de prepoziţionare în Republica Franceză, continuă intervenţiile în Departamentul Var, unde acţionează alături de pompierii francezi pentru limitarea şi lichidarea incendiilor de vegetaţie care afectează regiunea", anunţă, duminică după-amiază, IGSU.

Echipajele române au fost mobilizate în zona Correns–Châteauvert, unde autoritățile franceze au coordonat o operațiune amplă pentru limitarea incendiului. Mijloacele aeriene au lansat apă în mod repetat asupra focarelor aflate pe versanții greu accesibili. În același timp, pompierii români și francezi au acționat de la sol pentru stingerea flăcărilor și răcirea suprafețelor afectate.

"Operaţiunea a implicat atât forţe terestre, cât şi mijloace aeriene, respectiv elicoptere şi avioane de stingere, care au acţionat simultan pentru limitarea propagării incendiului. În timp ce aeronavele au executat aruncări succesive de apă asupra focarelor active de pe versanţii greu accesibili, pompierii români şi francezi au intervenit la sol pentru stingerea şi răcirea zonelor afectate, realizarea liniilor de apărare şi protejarea suprafeţelor aflate în calea flăcărilor", se mai arată în comunicatul de presă.

Principala misiune a salvatorilor a fost oprirea focului înainte ca acesta să se extindă din zona cu vegetație uscată și livezi către pădurea din apropiere.

Propagarea incendiului către masivul forestier ar fi putut produce un foc de amploare și ar fi pus în pericol atât fondul forestier, cât și localitățile din vecinătate.

Pompierii au instalat dispozitive de intervenție pe teren deschis și au menținut alimentarea continuă cu apă. Echipele au realizat și o barieră de protecție între frontul incendiului și suprafața împădurită.

Operațiunea a urmărit și protejarea locuințelor aflate în apropierea perimetrului afectat de incendiu.

„Pentru atingerea acestui obiectiv, salvatorii au desfăşurat dispozitive de intervenţie pe teren deschis, asigurând alimentarea continuă cu apă şi realizând o barieră de protecţie între frontul de incendiu şi zona împădurită. Acţiunea a urmărit, totodată, protejarea gospodăriilor aflate în proximitatea perimetrului afectat. Intervenţia s-a desfăşurat într-un mediu dificil, caracterizat de vegetaţie uscată şi relief accidentat, factori care favorizează propagarea rapidă a incendiului şi impun o coordonare permanentă între echipele de la sol şi cele aeriene", a mai transmis IGSU.

Relieful accidentat și vegetația uscată au îngreunat intervenția și au favorizat înaintarea rapidă a flăcărilor. Din acest motiv, echipele terestre și cele aeriene au fost nevoite să își coordoneze permanent acțiunile.

IGSU a anunțat că pompierii români își continuă misiunea alături de autoritățile franceze pentru gestionarea incendiilor de vegetație și protejarea populației, a bunurilor și a mediului.

Personalul și tehnica de intervenție rămân în stare completă de operativitate. Echipajele sunt pregătite să răspundă unor noi solicitări, în funcție de evoluția incendiilor din teren.