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Două elicoptere s-au ciocnit în aer în timpul incendiilor din Grecia. Un aparat s-a prăbușit în flăcări

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Două elicoptere s-au ciocnit în aer în timpul incendiilor din Grecia. Un aparat s-a prăbușit în flăcăriElicoptere Grecia. Sursă foto: Captură video
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Din cuprinsul articolului

Două elicoptere folosite la stingerea incendiilor de vegetație s-au ciocnit duminică în aer,în timpul incendiilor din Grecia. Unul dintre aparate s-a prăbușit imediat în flăcări, iar autoritățile elene au declanșat o operațiune de căutare și salvare a echipajelor. Accidentul s-a produs în timp ce elicopterele participau la intervențiile împotriva incendiilor care afectează zona, potrivit informațiilor publicate de Ekathimerini.

Momentul impactului a fost surprins de un martor, iar imaginile au apărut pe rețelele de socializare și au fost preluate de presa din Grecia.

Operațiune de salvare după ciocnirea elicopterelor în Grecia

Serviciul de Pompieri din Grecia a anunțat că mai multe forțe au fost trimise imediat în zona accidentului pentru găsirea și salvarea persoanelor aflate la bordul celor două aparate.

„În timpul unei operațiuni de stingere a incendiilor în zona Psatha, două elicoptere care participau la operațiune s-au ciocnit. Au fost mobilizate imediat forțe pentru o operațiune de căutare și salvare a echipajelor, care se desfășoară în prezent”, a anunțat Serviciul de Pompieri.

Unul dintre elicoptere avea la bord un echipaj format din doi piloți. Cei doi au fost găsiți în siguranță și au fost preluați de ambulanțe, au declarat oficiali guvernamentali citați de Reuters.

Cel de-al doilea elicopter a fost, de asemenea, localizat. Autoritățile au continuat operațiunea de căutare și salvare a echipajului aflat la bordul acestuia.

Momentul impactului, filmat de un martor

Înregistrarea realizată în timpul intervenției arată cele două elicoptere zburând la altitudine joasă și apropiindu-se unul de celălalt.

Aparatul care se afla mai jos lovește cu elicea partea inferioară a elicopterului care zbura deasupra sa.

În urma impactului, primul elicopter pierde controlul și se prăbușește imediat, fiind cuprins de flăcări.

Elicoptere Grecia

Elicoptere Grecia. Sursă foto: Captură video

Al doilea elicopter a reușit să își continue zborul

Cel de-al doilea aparat reușește să își continue zborul. Imaginile arată că acesta își descarcă încărcătura de apă după coliziune și se îndepărtează de zona accidentului.

Cele două aeronave participau la operațiunea de stingere a incendiilor de vegetație din zona Psatha, aflată în partea de vest a Atenei.

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