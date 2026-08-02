Avertismente secrete înainte de dezastrul din Ceuta

Criza migranților din enclava spaniolă Ceuta ar fi putut fi anticipată de autoritățile de la Madrid. Potrivit unor informații furnizate de surse din serviciile de informații militare și civile, guvernul spaniol a fost avertizat cu mai multe zile înainte de izbucnirea evenimentelor cu privire la riscul unui aflux masiv de persoane la frontieră, conform Euronews.

Notele informative au fost transmise constant către reprezentanții executivului, ultimele alerte fiind trimise chiar în orele premergătoare trecerii în masă a graniței.

Avertizările inițiale arătau că regele Mohammed al VI-lea ar putea recurge la un „gest de mărinimie” în zona de frontieră cu ocazia Zilei Tronului din Maroc. La scurt timp după aceste analize, pe teren au fost observate primele mișcări neobișnuite.

S-au înregistrat grupuri de persoane care traversau înot din zona Fnideq, cunoscută în spaniolă sub numele de Castillejos. De asemenea, au fost semnalate autobuze care transportau cetățeni din diverse regiuni ale Marocului direct către linia de graniță.

În decurs de zece zile, aproximativ 1.000 de persoane au reușit să intre înot în Ceuta. Analiștii din serviciile de securitate au interpretat aceste acțiuni drept un test derulat de autoritățile marocane și au comunicat de urgență această evaluare către guvernul spaniol.

Scenariul s-a agravat rapid, iar în final între 60.000 și 75.000 de migranți au trecut frontiera în Ceuta, generând cea mai gravă criză din istoria orașului autonom.

Datele furnizate de Ministerul de Interne al Spaniei arată că aproximativ 53.000 de persoane au fost returnate sau s-au întors în Maroc în zilele care au urmat evenimentelor.

Efectivele din teren ale Gărzii Civile și ale Poliției Naționale, desfășurate la punctul de trecere Tarajal, au fost depășite numeric. Din cauza presiunii uriașe, forțele de ordine nu au mai putut opri înaintarea oamenilor și au fost nevoite să se concentreze pe acordarea de îngrijiri medicale și ajutor persoanelor rănite.

Modul în care autoritățile centrale au gestionat situația a atras critici severe din partea surselor din serviciile de securitate. Acestea au reproșat conducerii politice faptul că armata nu a fost mobilizată imediat pentru stabilizarea frontierei.

„Ar fi putut fi mobilizate fără întâlniri prealabile, pur și simplu în urma unei decizii politice și a unui ordin din partea comandamentului operațiunilor”, au declarat sursele citate.

Pe de altă parte, ofițerii aflați la fața locului au menționat că jandarmeria marocană a asistat pasivă la momentele în care migranții încercau să treacă linia de demarcație, fie prin escaladarea gardurilor la punctul de trecere, fie pe lângă dig.

Reprezentanții Gărzii Civile au subliniat că evenimentele actuale difereau de cele din mai 2021. În acel moment, Marocul relaxase controalele pe fondul unei dispute diplomatice cauzate de spitalizarea în Spania a liderului Frontului Polisario, Brahim Ghali. De această dată, numărul celor care intrau înot în Ceuta înregistra o creștere constantă de câteva săptămâni.

Experții explică intensificarea acestui fenomen și prin efectele unei decizii recente a Curții Supreme din Spania, care interzice returnarea imediată a migranților ce ajung pe teritoriul spaniol prin traversare acvatică.

După difuzarea acestor informații privind avertismentele primite de guvern, Ministerul spaniol de Interne a emis o reacție oficială, susținând că relația de cooperare cu regatul marocan a fost „exemplară, loială și permanentă”.