Sezonul estival se transformă într-un adevărat coșmar pentru Grecia, țară grav lovită de incendiile de vegetație care se extind cu o viteză alarmantă. Autoritățile elene au emis alerte de nivel maxim pe măsură ce suprafețe uriașe de păduri și terenuri agricole sunt mistuite de flăcări, iar intervențiile echipajelor de salvare devin aproape imposibile din cauza vremii nefavorabile, anunță AFP.

În doar șapte zile, bilanțul provizoriu arată că peste 12.000 de hectare au fost complet distruse. Regiunea mediteraneană continuă să sufere din cauza schimbărilor climatice, iar Grecia, care până recent reușise să evite fenomenele majore de la începutul verii, se confruntă acum cu o criză fără precedent.

Prim-ministrul grec a descris tabloul sumbru cu care se confruntă pompierii și populația locală, subliniind că forța naturii a depășit capacitatea de răspuns planificată de autorități.

„Există momente în care natura și intensitatea fenomenelor meteorologice depășesc orice planificare umană și orice capacitate operațională”, a mai afirmat Mitsotakis.

Unul dintre cele mai afectate locuri este Porto Germeno, o zonă de vilegiatură situată la aproximativ 70 de kilometri nord-vest de Atena. Localitatea, preferată de mulți locuitori ai capitalei pentru vacanțele de vară, a suferit pagube uriașe.

Martorii oculari descriu momente de panică totală și neputință în fața zidului de foc care s-a propagat rapid din cauza rafalelor violente. „Focul era prea violent și vântul sufla cu o forță incredibilă. Nu se putea face nimic (...). Casa mea a fost în întregime distrusă”, a declarat pentru AFP Minas Tsotdanis, un agricultor care locuiește în apropiere.

Evaluările oficiale indică zeci de locuințe avariate sau reduse la scrum, iar specialiștii trag semnale de alarmă cu privire la dimensiunea dezastrului.

„Din nefericire, este foarte probabil (dacă nu aproape sigur) ca acest incendiu să fie clasificat ca un mega-incndiu”, a postat el pe Facebook. Analiza realizată de Theodoros Giannaros, cercetător și meteorolog specializat în incendii din cadrul Observatorului național, arată că doar în zona Porto Germeno suprafața afectată depășește 10.000 de hectare, o valoare dublă față de primele estimări.

Situația operațională este critică pe întreg teritoriul țării. Sute de pompieri încearcă să limiteze dezastrul în Porto Germeno, în timp ce alte echipaje acționează în nordul Peloponezului, la Aigialia. Tensiunea crește de la o oră la alta, mai ales după ce un alt focar a fost raportat pe insula Cephalonia din Marea Ioniană.

Eforturile salvatorilor au fost plătite cu prețul suprem. Trei pompieri și-au pierdut viața în această săptămână în timpul misiunilor de stingere desfășurate în Creta și Peloponez.

Responsabilii din guvernul de la Atena au confirmat că resursele sunt solicitate la maximum și că intervenția aeriană întâmpină dificultăți majore.

Violența vânturilor a creat „condiții extrem de dificile, ducând la multe cazuri în care avioanelor sunt în imposibilitatea de a colecta apa sau a de o lansa la altitudine din cauza turbulențelor extreme”, a subliniat ministrul.

Deși intensitatea vântului a mai scăzut temporar, starea de alertă rămâne extrem de ridicată. Ministerul Protecției Civile a avertizat că zona metropolitană a Atenei, regiunile învecinate și insula Eubeea se află în continuare sub amenințarea directă a focului, riscul de izbucnire a unor noi focare fiind aproape de nivelul maxim.