Incendii puternice lângă Atena. Flăcările au ajuns până la mare

Peste 300 de pompieri au intervenit sâmbătă în regiunea Viotia, unde incendiile de vegetație alimentate de vântul puternic s-au extins spre Porto Germeno, o stațiune aflată la aproximativ 70 de kilometri de Atena. Mai multe locuințe au fost avariate, iar pompierii români aflați în Grecia au fost puși în stare de pregătire pentru o posibilă intervenție, relatează Deutsche Welle.

Peste 300 de pompieri au fost trimiși în zonă pentru a limita extinderea focului spre Porto Germeno, stațiune situată la aproximativ 70 de kilometri nord-vest de Atena. Vântul puternic a afectat intervențiile aeronavelor folosite pentru stingerea incendiilor, iar unele dintre acestea au fost redirecționate către un alt focar din Peloponez.

„Incendiul a ajuns la mare… cu siguranță au fost avariate locuințe. Vânturile sunt foarte puternice. Avioanele încearcă să-și desfășoare operațiunile cât mai bine posibil, dar unele nu reușesc și au fost transferate la un alt incendiu (din Peloponez – n.r.), unde condițiile sunt mai blânde”, a declarat un purtător de cuvânt al pompierilor pentru AFP, relatează Deutsche Welle.

În cursul acestei săptămâni, incendii de pădure au izbucnit în mai multe zone ale Greciei. Până vineri, focarele afectaseră peste 70 de localități. Pompierii greci au declarat nivelul maxim de alertă și au avertizat că pericolul este deosebit de ridicat în peninsula Attica și în Evia, insula aflată la est de Atena.

Condițiile meteorologice și vântul puternic favorizează extinderea rapidă a flăcărilor și complică intervențiile echipelor de la sol și din aer.

Pompierii români trimiși în Grecia au început sâmbătă prima zi operațională a misiunii de prepoziționare organizate prin Mecanismul de Protecție Civilă al Uniunii Europene. Autoritățile elene au ridicat riscul de incendiu la nivelul 5, cel mai înalt grad de alertă.

Înaintea începerii activităților, echipa română a participat alături de pompierii francezi la o ședință de coordonare organizată de autoritățile din Grecia.

În cadrul întâlnirii au fost analizate situația din teren, prognoza meteorologică și pericolul izbucnirii unor noi incendii, potrivit IGSU.

„În urma analizei situației operative, s-a stabilit ca, pe parcursul zilei, Modulul RO GFFF-V să asigure capacitatea de răspuns din baza de operații, fiind pregătit pentru dislocare imediată în cazul producerii unor incendii”, a mai transmis IGSU.

Pe lângă menținerea capacității de intervenție, pompierii români desfășoară activități de pregătire împreună cu echipa franceză aflată în aceeași misiune.

Exercițiile urmăresc îmbunătățirea coordonării dintre contingentele din state diferite, astfel încât intervenția să poată fi declanșată rapid în cazul unor incendii de amploare.