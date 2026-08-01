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Radu Drăgușin, integralist în meciul amical Real Madrid - Fiorentina 2-2. Cum s-a descurcat tricolorul împotriva galacticilor

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Radu Drăgușin, integralist în meciul amical Real Madrid - Fiorentina 2-2. Cum s-a descurcat tricolorul împotriva galacticilorsursa: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Real Madrid și Fiorentina au oferit un spectacol fotbalistic de nivel înalt într-o partidă de verificare disputată pe teren neutru, la Sportpark Klagenfurt Kunstrasen, în Austria. Confruntarea s-a încheiat la egalitate, scor 2-2, după un meci alert, plin de faze de poartă și întorsături de rezultat, notează gsp.ro.

Pentru iubitorii fotbalului din România, atenția principală s-a îndreptat către fundașul central Radu Drăgușin, ajuns la vârsta de 24 de ani, care a bifat cel mai important test al acestei perioade de pregătire de la trecerea sa de la Tottenham la formația italiană.

Radu Drăgușin, integralist în meciul amical Real Madrid - Fiorentina 2-2. Cum s-a descurcat tricolorul împotriva galacticilor

Echipa spaniolă a început meciul din Austria în viteza a cincea, preluând rapid inițiativa și dictând ritmul pe spații mari. Presiunea spaniolilor s-a concretizat pe tabela de marcaj încă din minutul 12, când brazilianul Endrick a deschis scorul la capătul unei faze colective construite excelent de madrileni. Pasei decisive i-a aparținut lui Carreras, care l-a servit ideal pe atacant în interiorul careului.

Jocul dominat de spanioli a continuat să pună mari probleme defensivei adverse, iar avantajul s-a dublat în minutul 24. Tânărul Alexis Ciria a fructificat o pasă de excepție trimisă de Camavinga și a finalizat cu mult calm, ducând scorul la 2-0 pentru Real Madrid.

sursa: Facebook

Revenirea italienilor și erorile din defensiva spaniolă

Gruparea din Florența nu a renunțat la luptă și a căutat să rămână în joc înainte de pauză. În minutul 41, Piccoli a speculat o breșă apărută în linia defensivă a spaniolilor, a scăpat scăpat singur cu portarul Lunin și a redus din diferență cu o execuție simplă și sigură.

Partea a doua a meciului a adus restabilirea egalității. În minutul 58, o nouă nesincronizare în defensiva trupei din Madrid i-a permis lui Fagioli să trimită o centrare ideală în careu. Moise Kean a speculat momentul, a reluat precis cu capul și a stabilit scorul final al întâlnirii, 2-2.

Evoluția și cifrele lui Radu Drăgușin în meciul contra galacticilor

Stoperul român a fost păstrat pe teren pe toată durata celor 90 de minute împotriva unuia dintre cele mai puternice cluburi din fotbalul mondial. Radu Drăgușin a avut un început de partidă mai ezitant, comițând o greșeală la mijlocul terenului în minutul 7. Acea eroare le-a permis spaniolilor să declanșeze un contraatac periculos, care a fost oprit doar prin fault asupra lui Arda Guler.

Treptat, internaționalul român și-a regăsit calmul, a strâns rândurile în defensiva italienilor și și-a ajutat echipa să revină de la scorul de 0-2 pentru a obține un rezultat pozitiv.

Randamentul său este reflectat direct și în cifrele înregistrate la finalul meciului Real Madrid - Fiorentina:

4 din 5 dueluri câștigate 1 din 1 dueluri aeriene câștigate 3 din 4 dueluri la nivelul gazonului câștigate 4 respingeri 6 recuperări 41 din 46 de pase reușite 2 din 5 pase lungi reușite 58 de atingeri ale balonului

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