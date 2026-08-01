Ce poți mânca în Eforie Nord cu doar 15 lei. Experimentul devenit viral

O tânără a mers, în plin sezon estival, la o autoservire din Eforie Nord pentru a vedea ce poate cumpăra cu doar 15 lei. Aceasta a primit trei mici, iar filmarea în care a prezentat porția și prețul a devenit virală pe rețelele sociale, într-o perioadă în care costurile de pe litoral provoacă numeroase discuții.

O masă pe litoral poate ajunge ușor la câteva zeci de lei, însă o tânără a vrut să afle dacă mai există și variante pentru un buget redus. Cu doar 15 lei, aceasta a intrat într-o autoservire din Eforie Nord și a filmat ce a reușit să cumpere. Experimentul a atras rapid atenția utilizatorilor din mediul online, în contextul în care prețurile practicate în stațiunile de la Marea Neagră sunt intens discutate în fiecare sezon estival.

Tânăra a prezentat direct porția cumpărată și a arătat preparatele primite pentru suma pe care o avea la dispoziție. Aceasta a ales trei mici, iar aspectul lor a surprins-o, ținând cont de prețul achitat și de faptul că se afla într-o stațiune aglomerată în plin sezon.

„Am doar 15 lei și vreau să văd ce pot mânca la autoservire în Eforie Nord. Avem 3 mici, la doar 15 lei. Şi ia uite ce suculenţi și proaspeţi sunt. Ție cum ți se par prețurile? Ți se pare un preț corect pentru 3 mici?”

Filmarea a devenit virală, iar utilizatorii au început să compare prețul porției cu sumele plătite în alte localuri de pe litoral.

Testul făcut cu doar 15 lei a fost publicat într-un moment în care litoralul românesc se apropie de vârful sezonului estival.

În această perioadă, numeroși turiști susțin că pentru o masă obișnuită ajung să plătească între 50 și 70 de lei, în funcție de stațiune și de localul ales.

Exemplul din Eforie Nord arată însă că pot fi găsite și variante mai accesibile, chiar dacă oferta este una simplă și limitată.

Prețurile pentru cazare diferă considerabil de la o stațiune la alta în prima jumătate a lunii august, considerată una dintre cele mai aglomerate perioade ale verii.

Un sejur de cinci nopți pentru două persoane poate începe de la 936 de lei în Eforie Nord și poate depăși 7.000 de lei în stațiuni precum Mamaia sau Neptun.

Tarifele s-au menținut, în general, la niveluri apropiate de cele din luna iulie. Turiștii mai pot găsi și reduceri de tip last-minute, în funcție de perioada aleasă și de disponibilitatea unităților de cazare.