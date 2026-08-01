Un aparat de cafea utilizat zilnic începe în timp să acumuleze depuneri de calcar, mai ales dacă apa folosită are un conținut ridicat de minerale, iar acest proces nu este întotdeauna vizibil imediat. Unul dintre cele mai clare semne este schimbarea gustului cafelei, care poate deveni mai amară, mai slabă sau pur și simplu diferită față de cum era în mod obișnuit, chiar dacă sunt folosite aceleași cantități de cafea și aceleași setări ale aparatului. Pentru această problemă, multe persoane folosesc oțetul alb.

În unele cazuri băutura poate ieși și mai rece decât de obicei din cauza depunerilor care afectează sistemul de încălzire.

Un alt indiciu important este legat de timpul de preparare, deoarece atunci când circuitele interne sunt parțial înfundate cu calcar, apa nu mai circulă cu aceeași viteză, iar aparatul ajunge să prepare cafeaua mai greu, ceea ce poate fi observat destul de ușor în utilizarea zilnică.

Pe lângă încetinirea procesului, aparatul poate începe să scoată zgomote diferite față de cele obișnuite, mai puternice sau mai neregulate, iar acest lucru indică de multe ori faptul că pompa sau circuitele interne sunt afectate de depunerile de calcar care îngreunează fluxul normal al apei.

În anumite cazuri, utilizatorii pot constata că aparatul produce o cantitate mai mică de cafea decât în mod obișnuit, deși rezervorul de apă este umplut corect, ceea ce poate indica faptul că sistemul intern nu mai funcționează la capacitate optimă.

La anumite modele mai moderne, aparatul poate afișa mesaje de avertizare sau semnale luminoase care indică necesitatea unei decalcifieri, însă multe aparate nu au astfel de funcții.

De asemenea, dacă fluxul de apă devine neregulat sau întrerupt, acest lucru poate indica o acumulare semnificativă de calcar în interiorul sistemului, ceea ce afectează atât performanța, cât și calitatea băuturii.

Depunerile de calcar apar în mod natural din mineralele din apă și se acumulează treptat pe componentele interne ale aparatului, în special pe rezistențe și conducte, ceea ce duce la o funcționare mai greoaie și la un consum mai mare de energie.

Dacă nu este curățat la timp, aparatul poate suferi deteriorări care afectează atât performanța, cât și durata de viață, iar în unele cazuri pot apărea defecțiuni costisitoare care ar putea fi evitate printr-o întreținere regulată. Decalcifierea realizată periodic ajută la menținerea unei funcționări optime și la păstrarea gustului corect al cafelei, iar frecvența acestei operațiuni depinde de cât de des este utilizat aparatul și de calitatea apei folosite.

Respectarea instrucțiunilor producătorului și atenția la modul în care funcționează aparatul ajută la evitarea problemelor, iar o întreținere corectă înseamnă nu doar o cafea mai bună, ci și o durată de viață mai lungă pentru echipament.