FC Voluntari obține prima victorie din Superligă, scor 1-0 cu UTA

FC Voluntari a spart gheața în actuala ediție a Superligii de fotbal. Formabila echipă ilfoveană s-a impus la limită pe teren propriu, scor 1-0, în fața formației UTA Arad, într-o partidă disputată sâmbătă seara, în cadrul etapei a treia a campionatului intern.

Confruntarea de pe stadionul Anghel Iordănescu a fost decisă imediat după reluarea jocului de la jumătatea terenului. În minutul 47, Marvin Schieb a reușit să trimită mingea în poartă și să deblocheze tabela de marcaj. Reușita atacantului reprezintă primul gol marcat de ilfoveni de la revenirea în eșalonul prim, oferindu-le totodată prima victorie din acest sezon.

De cealaltă parte, gruparea din Arad continuă începutul ezitant de campionat. În urma acestui eșec înregistrat în Ilfov, arădenii rămân cu un singur punct acumulat după primele trei runde ale competiției. Deși au încercat să restabilească egalitatea pe finalul partidei, oaspeții nu au reușit să găsească drumul spre poartă.

Partida dintre FC Voluntari și AFC UTA Arad s-a încheiat cu scorul de 1-0 (0-0), fiind găzduită de Stadionul Anghel Iordănescu din Voluntari.

A marcat: Marvin Schieb (minutul 47).

Confruntarea a fost condusă la centru de arbitrul Florin Andrei din Târgu Mureş. Acesta a fost ajutat de arbitrii asistenţi Florin Ionuţ Iftode din Galaţi şi Cosmin Bojan din Târgu Mureş. Al patrulea oficial desemnat pentru acest joc a fost Gabriel Mihuleac din Iaşi.

În camera VAR s-au aflat arbitrul video Radu Marian Petrescu din Bucureşti şi arbitrul asistent video Bogdan Dumitrache din Bucureşti.

Forurile de conducere au fost reprezentate prin observatorii Irina Mîrţ din Bucureşti din partea Comisiei Centrale a Arbitrilor și Marcel Ghergu din Târgovişte din partea Ligii Profesioniste de Fotbal.

„Nu trebuie să sărbătorim, e doar o victorie. E o victorie muncită, obținută pe o căldură infernală, nici calitatea jocului nu a fost una foarte bună în prima repriză. Repriza a doua am început-o bine, am reușit să marcăm, e o victorie meritată împotriva unei echipe foarte bune”, a spus Florin Pîrvu, antrenorul gazdelor, conform Digi Sport.