Surpriză în campionatul intern. Revelația FC Argeș, învinsă de Petrolul Ploiești, scor 0-1

Petrolul Ploiești a dat lovitura, azi, pe terenul celor de laFC Argeș, acolo unde s-a impus cu scorul de 1-0. Meciul a contat pentru runda a 12-a a campionatului intern. Decisiv a fost Adrian Chică-Roșă, care a marcat în minutul 63. Piteștenii au ratat ocazia de-a deveni lideri ai campionatului, măcar până la finalul partidei dintre Rapid și Farul Constanța.

Argeșenii sunt momentan pe locul al 5-lea al clasamentului, cu un total de 22 de puncte, în timp ce ploieștenii se află pe 14 cu 9 puncte.

La al doilea meci cu Eugen Neagoe antrenor, Petrolul pune capăt unei serii de opt meciuri consecutive fără victorie (două egaluri, şase eşecuri), ploieştenii venind după cinci înfrângeri la rând.

FC Argeş - FC Petrolul Ploieşti 0-1 (0-0), Stadion Orăşenesc - Mioveni A marcat: Adrian Chică-Roşă (63). Arbitru: George Cătălin Găman (Craiova); arbitri asistenţi: Andrei Constantinescu (Bucureşti), Florian Alexandru Vişan (Galaţi); al patrulea oficial: Ana Maria Terteleac (Berceni) Arbitru video: Ovidiu Haţegan (Arad); arbitru asistent video: Lucian Rusandu (Sfântu Gheorghe) Observatori: Adrian Comănescu (Râmnicu Vâlcea) - CCA, Marcel Vasile (Bucureşti) - LPF.

„În repriza a doua le-am zis băieților să fim echilibrați. Dacă nu vom reuși să marcăm, le-am zis măcar să nu primim gol. Cred că la singura lor ocazie au marcat. Ăsta e fotbalul, trebuie să ne îmbunătățim jocul. Un rezultat de egalitate ar fi fost echitabil. Dacă poate altă dată am câștigat nemeritat, acum am pierdut nemeritat.

Au fost multe întreruperi, chiar și în prima repriză. Echipa care trebuie să construiască are nevoie de ritm de joc. Ăsta e fotbalul. Trebuia să fim mai lucizi în ultimii 20 de metri. Trebuie să învătăm, să ne îmbunătățim jocul”, a spus Bogdan Andone, antrenorul celor de la FC Argeș, la DIgi Sport.