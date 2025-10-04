Sport

Surpriză în campionatul intern. Revelația FC Argeș, învinsă de Petrolul Ploiești, scor 0-1

Comentează știrea
Surpriză în campionatul intern. Revelația FC Argeș, învinsă de Petrolul Ploiești, scor 0-1Fotbal. Sursa foto: Pixabay
Din cuprinsul articolului

Petrolul Ploiești a dat lovitura, azi, pe terenul celor de laFC Argeș, acolo unde s-a impus cu scorul de 1-0. Meciul a contat pentru runda a 12-a a campionatului intern. Decisiv a fost Adrian Chică-Roșă, care a marcat în minutul 63. Piteștenii au ratat ocazia de-a deveni lideri ai campionatului, măcar până la finalul partidei dintre Rapid și Farul Constanța.

FC Argeș, învinsă pe teren propriu de Petrolul Ploiești, scor 0-1

Argeșenii sunt momentan pe locul al 5-lea al clasamentului, cu un total de 22 de puncte, în timp ce ploieștenii se află pe 14 cu 9 puncte.

La al doilea meci cu Eugen Neagoe antrenor, Petrolul pune capăt unei serii de opt meciuri consecutive fără victorie (două egaluri, şase eşecuri), ploieştenii venind după cinci înfrângeri la rând.

sursa: Facebook

FC Argeş - FC Petrolul Ploieşti 0-1 (0-0), Stadion Orăşenesc - Mioveni A marcat: Adrian Chică-Roşă (63). Arbitru: George Cătălin Găman (Craiova); arbitri asistenţi: Andrei Constantinescu (Bucureşti), Florian Alexandru Vişan (Galaţi); al patrulea oficial: Ana Maria Terteleac (Berceni) Arbitru video: Ovidiu Haţegan (Arad); arbitru asistent video: Lucian Rusandu (Sfântu Gheorghe) Observatori: Adrian Comănescu (Râmnicu Vâlcea) - CCA, Marcel Vasile (Bucureşti) - LPF.

Actori care au pierdut rolul vieții lor. Ar fi putut ajunge legende
Actori care au pierdut rolul vieții lor. Ar fi putut ajunge legende
Traian Băsescu știe cine este vinovat pentru ingerințele Rusiei din alegerile prezidențiale
Traian Băsescu știe cine este vinovat pentru ingerințele Rusiei din alegerile prezidențiale

Bogdan Andone, antrenorul piteștenilor: „Cred că la singura ocazie au marcat”

„În repriza a doua le-am zis băieților să fim echilibrați. Dacă nu vom reuși să marcăm, le-am zis măcar să nu primim gol. Cred că la singura lor ocazie au marcat. Ăsta e fotbalul, trebuie să ne îmbunătățim jocul. Un rezultat de egalitate ar fi fost echitabil. Dacă poate altă dată am câștigat nemeritat, acum am pierdut nemeritat.

Au fost multe întreruperi, chiar și în prima repriză. Echipa care trebuie să construiască are nevoie de ritm de joc. Ăsta e fotbalul. Trebuia să fim mai lucizi în ultimii 20 de metri. Trebuie să învătăm, să ne îmbunătățim jocul”, a spus Bogdan Andone, antrenorul celor de la FC Argeș, la DIgi Sport.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

21:51 - Actori care au pierdut rolul vieții lor. Ar fi putut ajunge legende
21:41 - Probele SRI din dosarul „Tel Drum” au fost excluse din dosar. ÎCCJ confirmă
21:33 - Zone din București, Giurgiu și Ilfov vor rămâne șase zile fără curent
21:24 - Inter Milano - Cremonese, 4-1. Victorie lejeră pentru echipa lui Chivu. Chelsea, mare lovitură cu Liverpool
21:14 - Cine este Cornelia Micicoi, noul prefect al județului Timiș. De la PRO România la USR, prin PNL și Forța Dreptei
21:05 - Surpriză în campionatul intern. Revelația FC Argeș, învinsă de Petrolul Ploiești, scor 0-1

HAI România!

GOLUL DESPĂRȚIRII și harta emoțională scrisă de FURIE, VINOVĂȚIE și DOR | 🎙 Punctul pe 🅘 - Ep. #19
GOLUL DESPĂRȚIRII și harta emoțională scrisă de FURIE, VINOVĂȚIE și DOR | 🎙 Punctul pe 🅘 - Ep. #19
Cum îl gestionează Europa pe Trump? (trucuri și sfaturi direct de la hipopotam)
Cum îl gestionează Europa pe Trump? (trucuri și sfaturi direct de la hipopotam)
Dezvăluiri despre Decembrie 89. Spionii sovietici, bruiajul radio-electronic și „țintele” imaginare
Dezvăluiri despre Decembrie 89. Spionii sovietici, bruiajul radio-electronic și „țintele” imaginare

Proiecte speciale