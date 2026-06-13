Cupa Mondială 2026 a debutat cu rezultate excelente de audiență pentru Antena 1, televiziunea care transmite competiția în România. După primele două zile de turneu, inclusiv meciuri fără echipe considerate favorite și disputate la ore mai puțin obișnuite, postului i-au revenit cifre comparabile sau chiar superioare unor partide importante din Superliga și din competițiile europene. Este prima dată când o televiziune comercială din România difuzează un turneu final mondial, iar primele cifre de audiență arată un interes ridicat din partea publicului.

A doua zi de competiție a adus noi rezultate importante pentru Antena 1, chiar dacă programul nu a inclus confruntări între favoritele competiției și nici echipe cu un impact major în rândul suporterilor români.

Partida Canada – Bosnia, încheiată cu scorul de 1-1 și programată de la ora 22:00, a fost una dintre surprizele din punct de vedere al audienței. Meciul a înregistrat un rating de 7,9% pe segmentul comercial, format din persoane cu vârste între 21 și 54 de ani, devenind liderul zilei de vineri.

În același interval orar, Pro TV a obținut un rating de 3,3%, de peste două ori mai mic decât cel înregistrat de transmisiunea Campionatului Mondial.

Pe lângă ratingul ridicat, confruntarea disputată la Toronto a generat și o cotă de piață apropiată de 37%, un nivel pe care Antena 1 îl atinge rar pe parcursul unui an.

Practic, dintre toate televizoarele deschise în România în timpul meciului, aproape 37% au fost setate pe Antena 1. Cu alte cuvinte, aproximativ 37 din 100 de televizoare aflate în funcțiune urmăreau partida Canada – Bosnia.

Comparată cu cele mai urmărite meciuri din sezonul 2025-2026 al campionatului intern, partida Canada – Bosnia a obținut rezultate similare.

Cele mai urmărite partide pe publicul comercial:

Canada – Bosnia 1-1 → 7,9% rating

FCSB – Rapid 2-1 → 7,9

Craiova – FCSB 1-0 → 7,9

Rapid – FCSB 2-2 → 6,7

FCSB – Dinamo 0-0 → 6,5

Datele arată că un meci de la Campionatul Mondial fără echipe considerate favorite a reușit să atingă același nivel de interes precum cele mai importante derby-uri din fotbalul românesc.

Audiența înregistrată de Canada – Bosnia a depășit și mai multe confruntări internaționale importante din ultimul an.

Comparativ cu alte meciuri de top:

Canada – Bosnia 1-1 → 7,9% rating

PSG – Arsenal 1-1, 4-3 după penalty-uri → 6,2

Bayern – PSG 1-1 → 5,3

Bayern – Real Madrid 4-3 → 4,1

Barcelona – Real Madrid 3-2 → 3,9

Interesul pentru Campionatul Mondial s-a văzut și la partidele programate în timpul nopții. Meciul Coreea de Sud – Cehia, câștigat de asiatici cu 2-1, a fost transmis la ora 05:00 și a reușit să obțină rezultate peste unele jocuri din Superliga.

Partida disputată la Guadalajara a înregistrat un rating de 1,3% și o cotă de piață de 31,7%.

Chiar și la o oră la care majoritatea românilor dorm, meciul de la Mondial a atras un public mai numeros decât confruntări precum Farul – Petrolul sau Oțelul – UTA, confirmând interesul ridicat pentru turneul final încă din primele zile de competiție.