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Denise Rifai pierde „Furnicuțele”. Cine preia emisiunea la Antena 1

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Denise Rifai pierde „Furnicuțele”. Cine preia emisiunea la Antena 1Denise Rifai, Oase și Radu Ciucă. Sursă foto: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Denise Rifai nu va mai prezenta emisiunea „Furnicuțele” de la Antena 1. După primul sezon al formatului, jurnalista se retrage din rolul de prezentatoare, iar locul ei va fi preluat de Cătălin Măruță, odată cu reluarea filmărilor pentru sezonul al doilea. Rifai nu pleacă însă de la Antena 1. Vedeta rămâne în echipa postului și anunță că se pregătește pentru un nou proiect, fără să ofere, deocamdată, detalii despre acesta.

Denise Rifai încheie primul sezon al emisiunii „Furnicuțele”

La finalul primului sezon al emisiunii de divertisment, Denise Rifai a transmis un mesaj în care le-a mulțumit reprezentanților postului și colegilor alături de care a lucrat. Jurnalista a anunțat, totodată, că se pregătește pentru o nouă etapă în cariera sa.

„Pentru mine, aventura Furnicuțele ajunge astăzi la final. Vorbim de un proiect care m-a scos din zona de confort, m-a provocat și mi-a oferit șansa de a descoperi o nouă ipostază profesională. Am pornit la drum cu emoție și curiozitate, iar faptul că am reușit împreună cu echipa să transformăm după amiezele românilor ȋn niște ȋntâlniri cu totul și cu totul speciale este cea mai frumoasă confirmare pe care o puteam primi”, a arătat ea.

Antena

Sursa: Arhiva EVZ

Mesaj pentru viitorul prezentator al emisiunii

Potrivit jurnalistei, telespectatorii se vor bucura de un nou capitol al emisiunii.

„Mulţumesc Antena 1 pentru ȋncrederea de a-mi propune acest proiect inedit și pentru bucuria de a fi făcut parte din această poveste. Îi doresc mult succes lui Cătălin și sunt convinsă că va scrie, alături de echipa Furnicuţele, un nou capitol frumos. Cât despre mine, rămân ȋn familia Antena, alături de care pornesc cu entuziam spre un nou proiect, o nouă provocare și, sper, o nouă poveste frumoasă construită împreună!”, a declarat Denise Rifai.

Denise Rifai rămâne la Antena 1

Despărțirea de „Furnicuțele” nu înseamnă și plecarea jurnalistei de la postul de televiziune. Denise Rifai continuă colaborarea cu Antena 1 și pregătește un nou proiect pentru public.

Schimbarea vine după un an cu mai multe transformări în cariera sa. Jurnalista a încheiat colaborarea cu Kanal D, unde a prezentat „40 de întrebări”, și a făcut trecerea către divertisment odată cu „Furnicuțele”.

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