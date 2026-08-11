Noul sezon „Insula Iubirii”, prezentat de Radu Vâlcan la Antena 1, va începe pe 4 septembrie și va aduce șapte ispite masculine în vila din Thailanda. Printre ele se află George Ivănescu, cunoscut drept „Jaguarul”, și Narcis Bujor, ambii cunoscuți publicului din sezonul precedent.

Sezonul cu numărul 10 al emisiunii, intitulat „Maxim”, va fi difuzat în serile de vineri, când va intra în concurență cu„Vocea României”, de la Pro TV, dar și sâmbăta. Până la debutul noilor episoade, Antena 1 difuzează în această vară formatul special „Reuniunea”, în care apar foști concurenți ai emisiunii. În sezonul din toamnă, publicul va vedea șapte ispite masculine, unele aflate pentru prima dată în emisiune, iar altele deja cunoscute.

George Ivănescu, cunoscut sub porecla „Jaguarul”, revine în emisiune după ce în sezonul anterior a devenit cunoscut și pentru replica „Ciao Bambolina”. Are 35 de ani și este antreprenor.

„Aş vrea să le arăt fetelor şi persoana cu care poţi vorbi, o persoană foarte ambiţioasă, care are capul pe umeri”, spune Jaguarul.

Iulian Bogdan are 31 de ani și lucrează la căile ferate în Italia. Participarea la „Insula Iubirii” reprezintă pentru el o experiență prin care vrea să își depășească inclusiv timiditatea: „Pentru mine este o experienţă fantastică, pe care oricine cred că ar vrea să o trăiască. Eu nu sunt foarte deschis, am şi o urmă de timiditate, dar încerc să depăşesc aceste limite”, povesteşte Iulian.

Daniel Chiorean are 35 de ani și lucrează ca model și online fitness coach. El privește participarea la sezonul 10 drept o oportunitate.

„Sunt mândru să fac parte din sezonul 10”, spune acesta.

Eduard Vlădescu are 33 de ani și este pilot. Acesta spune că își dorește să profite de experiența din Thailanda și să transforme fiecare moment într-unul memorabil.

„Cred că o să fie o experienţă intensă şi unică şi pe care nu o să o mai întâlnesc vreodată. De aceea, aş vrea să fac fiecare moment de neuitat”, afirmă acesta.

Narcis Bujor este un alt nume deja cunoscut publicului „Insula Iubirii”. Are 33 de ani, este tatuator și a participat și în sezonul precedent.

„Chiar îmi era dor. Cred că aveam lucruri neterminate şi acesta a fost şi motivul pentru care am decis să mă întorc. Sunt lucruri despre mine care nu se ştiu şi, în acest an, simt că mi se va oferi şansa”, spune Narcis.

Vlad Calomfir, cunoscut și drept DJ CalVee, are 32 de ani. El spune că vrea să trăiască intens experiența din emisiune, dar fără să se joace cu emoțiile celorlalți.

„Nu-mi place să mă joc cu emoţiile oamenilor, îmi place să trăiesc împreună cu ei”, spune acesta.

Alberto Grecu are 26 de ani și este antreprenor și creator de conținut.

El spune că privește participarea la emisiune ca pe o experiență de care vrea să se bucure.

„Este o bucurie de a trăi Insula şi de a primi tot ceea ce se întâmplă aici”, afirmă acesta.