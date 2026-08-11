Astăzi a debutat Forumul de la Neptun care reunește reprezentanți ai mediului de afaceri, sindicatelor, patronatelor, mediului academic, camere de comerț și societății civile, alături de reprezentanții partidelor politice parlamentare.

În deschiderea evenimentului, președintele CCIR a transmis un mesaj ferm:

„Doamnelor și domnilor, Este important să începem această întâlnire explicând foarte clar de ce am considerat necesar să organizăm Forumul de la Neptun și de ce am considerat că el trebuie să aibă loc acum.

Nu avem nevoie de încă o conferință în care să constatăm că lucrurile nu merg bine. Nu avem nevoie de încă o masă rotundă în care fiecare participant să își prezinte propria listă de probleme. Știm care sunt problemele.

Le vedem în economie. Le vedem în societate. Le vedem în companii. Le vedem în instituții. Și, mai ales, le vedem în lipsa de încredere care se acumulează de la o lună la alta.

Ne-am întâlnit aici pentru că România a ajuns într-un moment în care lipsa deciziei a devenit ea însăși o problemă.

I. DE CE NE AFLĂM ASTĂZI AICI

Forumul de la Neptun este un demers comun al unor organizații care reprezintă o parte foarte importantă a societății românești: mediul de afaceri, organizațiile patronale și sindicale, Camerele de Comerț și Industrie, mediul universitar și academic, organizațiile profesionale, organizațiile de consumatori și societatea civilă. Este important să spun acest lucru de la început: nu avem aceleași interese și nu avem aceleași opinii. Un patronat și un sindicat nu vor vedea întotdeauna aceeași problemă din aceeași perspectivă. O companie și o organizație de consumatori nu vor avea întotdeauna aceeași prioritate. Universitățile, mediul de afaceri și administrația publică au, fiecare, propriile responsabilități.

Dar există un numitor comun: toți avem nevoie ca România să funcționeze. Iar când funcționarea statului este afectată de incertitudine politică, efectele nu rămân în Parlament sau în sediile partidelor. Ele se transmit direct în economie și în societate. De aici trebuie să pornim.

II. ROMÂNIA ARE O PROBLEMĂ POLITICĂ. DAR COSTUL EI ESTE PLĂTIT DE ÎNTREAGA SOCIETATE România traversează o perioadă de instabilitate politică într-un moment în care economia are nevoie exact de contrariul ei: predictibilitate, continuitate și decizie.

Problema nu este doar că partidele nu reușesc să ajungă la o înțelegere. Problema este că fiecare săptămână de incertitudine politică se transformă într-o săptămână de incertitudine economică.

Un antreprenor nu poate construi un plan de investiții pe baza întrebării „cine va forma Guvernul peste două săptămâni?”. Un investitor străin nu își poate asuma sute de milioane de euro într-o țară în care nu știe cu suficientă claritate care va fi direcția economică. O companie nu poate face angajări, contracte și investiții pe termen lung dacă regulile fiscale și economice sunt permanent sub semnul întrebării. Politica poate să își permită să aștepte o negociere. Economia nu poate. Aceasta este diferența fundamentală pe care trebuie să o înțelegem.”