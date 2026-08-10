Decizia agenției Moody's de a reconfirma ratingul suveran al României a generat un efect imediat pe piața financiară. Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat pe Facebook că reacția investitorilor a fost una favorabilă, iar randamentele titlurilor de stat emise de statul român au consemnat scăderi importante atât pe piața internă, cât și pe cea externă.

Interesul manifestat de investitori s-a văzut clar și la ultima licitație organizată de Ministerul Finanțelor, unde volumul ofertelor depuse a depășit substanțial suma pe care instituția intenționa să o împrumute inițial.

Până la anunțul oficial privind calificativul de țară, piețele financiare au menținut o atitudine prudentă în ceea ce privește România, spre deosebire de evoluția din alte state vecine. Cu toate acestea, confirmarea menținerii în categoria recomandată investițiilor a schimbat rapid dinamica din piață.

„Am primit cu toţii o ştire importantă la finalul săptămânii trecute, când agenţia Moody's a reconfirmat ratingul României, menţinând ţara noastră în categoria recomandată investițiilor. Înaintea anunţului, pieţele au rămas prudente în ceea ce priveşte România. În timp ce randamentele obligaţiunilor pe 10 ani din alte ţări din regiune scădeau cu aproximativ 10-20 de puncte de bază, România a fost o excepţie, investitorii aşteptând decizia Moody's. După publicarea deciziei însă, reacţia pieţelor a fost una favorabilă”, a scris, luni seară, pe Facebook, ministrul interimar al Finanţelor, Alexandru Nazare.

Potrivit precizărilor făcute de oficial, scăderile de randamente au fost cuprinse între 4 și 11 puncte de bază, diferențiate în funcție de maturitatea titlurilor emise.

Rezultatele licitației de titluri de stat au confirmat apetitul crescut pentru activele românești. Ofertele venite din partea actorilor financiari au fost de 2,6 ori mai mari decât nivelul prognozat de Ministerul Finanțelor.

„Un alt semnal pozitiv a venit de la licitaţia de titluri de stat de astăzi. Investitorii au vrut să cumpere de 2,6 ori mai multe titluri decât suma pe care Ministerul Finanţelor intenţiona să o împrumute: au fost depuse oferte de 1,79 miliarde de lei, faţă de cele 700 de milioane de lei anunţate iniţial. Cererea ridicată arată un interes crescut al investitorilor pentru titlurile de stat româneşti”, a mai transmis ministrul interimar.

Mai mult, cotațiile propuse de investitori au fost sub nivelurile înregistrate pe piața secundară. Acest context a permis adjudecarea unei sume totale de 809,25 milioane de lei la randamente competitive.

Reprezentantul Ministerului Finanțelor consideră că modul în care a reacționat piața demonstrează că decizia agenției de evaluare financiară a fost privită cu încredere de investitorii locali și internaționali.

„Toate acestea arată că decizia Moody's a fost bine primită atât de investitorii de pe piaţa internă, cât şi de cei internaţionali. Este o reacţie pozitivă a pieţelor şi un semnal important privind încrederea investitorilor în capacitatea României de a se finanţa. România merită toată încrederea noastră”, apreciază Nazare.

De asemenea, ministrul interimar a subliniat că o abordare responsabilă și echilibrată poate conduce la îmbunătățirea perspectivei economice a țării. El a adăugat că, prin echilibru și responsabilitate, "vom putea nu doar menţine calificativul actual, ci reveni la perspectiva «stabilă»".

Agenția de evaluare Moody's a reconfirmat vineri ratingul suveran al României la nivelul Baa3, adică ultima treaptă din categoria recomandată investițiilor (investment grade), menținând totodată perspectiva negativă.

Anunțul Moody's a venit la doar o săptămână după o decizie similară adoptată de o altă mare agenție de evaluare, Fitch, care a reconfirmat la rândul ei ratingul României.