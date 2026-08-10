Republica Moldova. Cunoscutl om de afaceri şi mecenat din Republica Moldova, Valentin Eşanu, este cercetat din nou într-un dosar penal. Afaceristul de la Chişinău este suspectat de evaziune fiscală şi infracţiuni de corupţie.

Businessmanul susţine că dosarul i-a fost fabricat la comandă. Şi a adresat o scrisoare deschisă premierului Vasile Tofan, în care prezintă argumente privind nevinovăţia sa. Precum şi dovezi că este persecutat ca om de afaceri.

Omul de afaceri Valentin Eșanu deține firme ce colectează deșeuri din metal pe teritoriul Republicii Moldova. În perioada guvernării lui Vladimir Plahotniuc a petrecut doi ani în arest preventiv, fiind învinuit de evaziune fiscală și a fost eliberat în 2019. Atunci Eșanu spunea că dosarele penale intentate pe numele său au fost inițiate la comandă, pe atunci, a vicepreședintelui Partidului Democrat din Moldova (PDM), Andrian Candu, care, susţinut de naşul său de cununie, Vladimir Plahotniuc, a încercat să-l deposedeze de afacere.

Ulterior, în acest caz s-a expus Curtea Europeană a Drepturilor Omului, care a condamnat Guvernul de la Chişinău.

Dosarul a fost pornit de către organul de urmărire penală a Serviciului Vamal.

Potrivit ordonanţei semnate de ofiţerul de urmărire penală Aurel Rotaru, persoane afiliate agentului economic Sofilarex Plus SRL, întreprindere fondată şi administrată de Valentin Eşanu, ar fi redus baza impozabilă prin simularea unor achiziţiţii.

Totodată, administraţia Sofilarex Plus est bănuită că ar fi mituit funcţionari de înaltă demnitate publică „în schimbul promovării şi susţinerii unor iniţiative a cadrului normativ ce vizează politica bugetar-fiscală prin instituirea unor mecanisme pentru diminuarea obligaţiunilor fiscale”.

Ordonanţa de pornire a urmăririi peneale a fost semnată cu o zi înainte ca Fiscul să adopte o decizie în urma controlului efectuat la Sofilarex Plus în luna mai. Conform documentului, inspectorii fiscali au stabilit, între altele, încasarea suplimentară a sumei de 204.863 lei cu titlu de impozit pe venit aferent anului fiscal 2022 și a majorării de întârziere de 28.978 lei.

Totodată, pentru 2023 și 2024 au fost operate ajustări ale pierderilor fiscale. Fără să fie stabilit un impozit suplimentar de achitat pentru aceste două perioade fiscale.

„Aceste acuzații sunt de o gravitate excepțională și, tocmai de aceea, considerăm că ele trebuie sprijinite printr-o delimitare riguroasă între suspiciune, fapt verificat și concluzie juridică, cu respectarea deplină a prezumției de nevinovăție.

În primul rând, nu contestăm rezultatele controlului fiscal și nu solicităm anularea acestora. Dimpotrivă, SRL „Sofilarex Plus” este potențial pregătită să execute obligațiile fiscale stabilite prin Decizia nr. 517/2578 din 30.07.2026.

Problema pe care o semnalăm este incompatibilitatea aparentă dintre concluziile organului fiscal specializat și premisa factuală pe care, cu numai o zi înainte de emiterea deciziei fiscale, a fost pornită o urmărire penală pentru evaziune fiscală în proporții deosebit”, i-a scris Eşanu lui Tofan.

Antreprenorul a spus că l-a ajuns cuţitul la os şi a solicitat protecţia „libertății activității de întreprinzător, a concurenței loiale și a proporționalității acțiunilor instituțiilor statului față de SRL Sofilarex Plus”.

Guvernul nu a venit deocamdată cu o reacţie la sesizarea lui Valentin Eşanu

Solicitat de EvZ, Valentin Eşanu a declarat că dosar i-a fi fost fabricat la comanda unui concurent, care este cumătru cu un şef de la Poliţie. Iar cel care a depus enunţul în privinţa sa este un fost partener de afacere, pe care l-a denunţat anterior pentru fraudă.

„Cel de l-a care vine comanda este unul din sponsorii electorali ai PAS. În prezent el operează tranzacţii ilegale în spatele întreprinderii de stat Metalferos. Este un al doilea Vladimir Andronache.

Cu ajutorului cumătrului său de la Inspectoratul Naţional de Investigaţii, l-au convins pe fostul meu partener să depună denunţul. Doar că nu au vrut să fabrice ei dosarul şi au folosit în acest scop Vama”, ne-a declarat antreprenorul.

Amintim că dosarul intentat pe numele lui Valentin Eşanu în perioada guvernării lui Plahotniuc a fost intentat tot pentru evaziune fiscală. Antreprenorul susţine că în ultimul an s-a mai încercat să i se fabrice dosare penale.

Cu şapte luni în urmă, Valentin Eşanu a ieşit cu o declaraţie publică, către conducerea de vârf a Republicii Moldova, corpul diplomatic acreditat la Chişinău şi mass-media, în care anunţă că se pregăteşte arestarea sa.

Potrivit businessmanului, reprezentanţi ai serviciilor secrete ar fi încercat să ascundă arme în camioanele încărcate cu fier vechi pregătit pentru export. Iar aceste arme să fie depistate la vamă. Eşanu susţinea că a primit această informaţie din surse demne de încredere.

Motivul ar fi că întreprinderea lui Valentin Eşanu a ridicat preţul de achiziţie la deşeurile de metale recepţionate de la persoanele fizice. Fapt care i-ar fi supărat pe unii actori de pe piaţa metalelor din Republica Moldova.

„Vor să-mi fabrice un dosar penal, să mă învinuiască de export de arme, să mă închidă pe vre-o 30 de zile şi să-mi distrugă întreprinderea. Astfel să mă scoată de pe piaţa exportatorilor de metale. Este regretabil că, după ce am scăpat de regimul lui Plahotniuc, se folosesc aceleaşi metode şi de actuala guvernare, pe care am susţinut-o”, ne-a declarat Valentin Eşanu.