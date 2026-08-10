Ambasadorul Republicii Moldova la Moscova, Lilian Darii, va reveni la Chișinău pentru consultări, după incidentul produs în apropierea satului Crocmaz, din raionul Ștefan Vodă. Decizia a fost anunțată luni de Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău, la o zi după ce o dronă a explodat în zonă.

Crocmaz se află la aproximativ 100 de kilometri de Chișinău. Aparatul de zbor s-a prăbușit duminică, iar explozia a fost urmată de un incendiu de vegetație. Autoritățile moldovene au anunțat ulterior că la locul incidentului au fost descoperite fragmente despre care există suspiciunea că provin de la o dronă de luptă.

Ministerul de Externe de la Chișinău a condamnat incidentul și a legat situația de războiul din Ucraina.

„Ministerul Afacerilor Externe condamnă ferm incidentul produs în localitatea Crocmaz, raionul Ştefan Vodă, unde un aparat de zbor de tip dronă-rachetă a căzut şi a explodat. Acest incident reprezintă o încălcare gravă a suveranităţii şi integrităţii teritoriale a Republicii Moldova şi a pus în pericol siguranţa cetăţenilor noştri. Republica Moldova condamnă războiul de agresiune al Federaţiei Ruse împotriva Ucrainei şi consecinţele acestuia asupra securităţii ţării noastre şi a întregii regiuni”, a declarat Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova.

În urma incidentului, autoritățile de la Chișinău au decis și rechemarea ambasadorului moldovean din capitala Rusiei.

„Ministerul Afacerilor Externe recheamă ambasadorul Republicii Moldova la Moscova pentru consultări”, precizează comunicatul.

Poliția a fost alertată duminică după ce în zona localității Crocmaz s-a auzit o explozie puternică, iar în apropiere a izbucnit un incendiu de vegetație. Echipele trimise la fața locului au identificat fragmente despre care autoritățile spun că provin de la un aparat de zbor de luptă.

Ulterior, Inspectoratul General al Poliției a precizat că este posibil ca aparatul să fi fost o „dronă-rachetă”, o posibilitate descrisă drept o premieră pentru Republica Moldova.

Incidentul nu s-a soldat cu victime. Fragmentele aparatului au fost însă împrăștiate pe o suprafață extinsă, iar anchetatorii au stabilit că explozia s-a produs la aproximativ 2,5 metri deasupra solului.

Potrivit concluziilor preliminare, aparatul de zbor a lovit un copac aflat într-o fâșie forestieră, moment în care s-a produs explozia. Impactul a provocat distrugeri pe o rază de aproximativ 800 de metri. În unele gospodării din zonă au fost sparte geamuri.

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a reacționat după incident și a avertizat asupra riscurilor pe care războiul din Ucraina le generează pentru securitatea țării.

„Condamn cu fermitate cea mai recentă încălcare a spaţiului nostru aerian. O dronă-rachetă a explodat în apropierea satului Crocmaz, din sudul Republicii Moldova. Acesta este un rezultat direct al războiului purtat de Rusia şi ne pune pe toţi în pericol. Riscul pentru vieţile oamenilor din regiunea noastră este real şi în creştere. Trebuie să înceteze”, a scris Maia Sandu pe X.

Și premierul Vasile Tofan a condamnat războiul și a subliniat necesitatea unor măsuri ferme pentru protejarea spațiului aerian al Republicii Moldova.

„Condamn acest război, războiul acesta ne afectează direct pe noi şi tot ce îmi doresc este să se termine cât mai repede. Noi trebuie să fim foarte duri în tot ce ţine de spaţiul nostru aerian”, a declarat, la rândul săi, premierul Vasile Tofan.

Întrebat dacă autoritățile de la Chișinău intenționează să îl convoace pe ambasadorul agreat al Rusiei, premierul a precizat că această chestiune urmează să fie discutată în interiorul Guvernului, relatează NewsMaker.

Rechemarea ambasadorului Republicii Moldova la Moscova pentru consultări reprezintă una dintre primele reacții diplomatice ale Chișinăului după incidentul de la Crocmaz. Autoritățile continuă verificările pentru stabilirea exactă a originii aparatului și a circumstanțelor în care acesta a ajuns pe teritoriul Republicii Moldova.