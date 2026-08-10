Ministerul Finanțelor anunță schimbarea modului în care este evaluat caracterul ocazional al transporturilor de produse accizabile cumpărate de persoane fizice din alte state membre ale Uniunii Europene și aduse în România. Noile reguli au fost stabilite printr-un ordin comun al Autorității Vamale Române și Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

Scopul actului normativ este de a stabili criterii clare pentru diferențierea cumpărăturilor destinate consumului personal de transporturile repetate care pot indica desfășurarea unor activități economice, inclusiv ilegale.

„Autoritatea Vamală Română şi Agenţia Naţională de Administrare Fiscală au emis un ordin comun care defineşte caracterul ocazional al transportului în România de produse accizabile achiziţionate dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene de către persoane fizice, pentru uz propriu.

Actul normativ introduce criterii clare şi unitare pentru evaluarea acestor situaţii, în scopul delimitării transporturilor realizate strict în interes personal de cele care pot indica desfăşurarea unor activităţi cu caracter economic, inclusiv activităţi ilicite”

Pentru ca un transport să fie considerat ocazional, trebuie îndeplinite simultan mai multe condiții. Produsele trebuie transportate exclusiv pentru consum personal, fără scop comercial, de către persoana care le-a achiziționat. În plus, transportul nu trebuie să facă parte dintr-o serie de deplasări succesive care să sugereze existența unei activități economice.

Un alt criteriu îl reprezintă cantitatea transportată și frecvența cu care sunt introduse produsele în țară. Pentru tutun se ia în calcul o perioadă de 40 de zile, iar în cazul băuturilor alcoolice, perioada de referință este de un an.

Astfel, în cazul țigaretelor, o persoană fizică nu poate aduce în România, mai des de o dată la 40 de zile, mai mult de 800 de țigarete. Cantitatea reprezintă 40 de pachete sau patru cartușe de țigarete obișnuite.

Pentru celelalte produse din tutun, limitele sunt de 400 de țigări, cu o greutate maximă de 3 g/bucată, 200 de țigări de foi și un kg de tutun de fumat. În cazul produselor din tutun destinate inhalării fără ardere, limita este de 250 g sau 800 de stickuri. Pentru tutunul de mestecat și tutunul destinat uzului nazal, plafonul este de 250 g pentru fiecare categorie.

În ceea ce privește alcoolul, limitele sunt calculate pentru o perioadă de un an. Cantitățile maxime sunt de 10 litri de băuturi spirtoase, 20 de litri de produse intermediare și 90 de litri de vinuri, dintre care cel mult 60 de litri de vinuri spumoase. Pentru bere, plafonul anual este de 110 litri.

Ministerul Finanțelor precizează că, anterior, aceste cantități erau prevăzute în normele metodologice, însă legislația nu stabilea în mod explicit ce înseamnă un transport ocazional și nici intervale precise pentru analizarea frecvenței transporturilor.

Din acest motiv, o persoană putea introduce în România cantitatea maximă permisă chiar și în fiecare zi sau de mai multe ori pe zi, fără ca legislația să stabilească un interval de timp pentru raportarea acestor transporturi.

Situația se schimbă odată cu intrarea în vigoare a Ordinului 1613/03.08.2026. Depășirea limitelor prevăzute pentru o perioadă de 40 de zile în cazul produselor din tutun sau pentru un an în cazul băuturilor alcoolice este sancționată cu amenzi cuprinse între 20.000 și 100.000 de lei. În plus, produsele care depășesc cantitățile admise vor fi confiscate.

„Prin noile prevederi se urmăreşte asigurarea unei aplicări coerente şi nediscriminatorii a cadrului legal, astfel încât autorităţile competente să poată evalua în mod obiectiv situaţiile întâlnite în practică, în funcţie de frecvenţa transporturilor şi de cantităţile de produse accizabile, precum cele amintite anterior, introduse în ţară”

Pentru a permite monitorizarea acestor transporturi, Autoritatea Vamală Română va avea un Registru electronic de evidență a introducerilor ocazionale de produse accizabile realizate de persoane fizice. În registru vor fi introduse constatările făcute de angajații Autorității Vamale Române și ai Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

Înregistrarea se va face pe baza unei fișe de constatare. Documentul va fi semnat atât de reprezentantul autorității care efectuează verificarea, cât și de persoana care deține produsele. Dacă aceasta refuză să semneze, refuzul va fi consemnat, fără ca acest lucru să invalideze înregistrarea.

Ministerul Finanțelor susține că noul mecanism are rolul de a îmbunătăți gradul de conformare fiscală și colectarea veniturilor la bugetul de stat. Produsele accizabile reprezintă o sursă importantă de venituri pentru buget, iar autoritățile urmăresc să limiteze transporturile care ar putea ascunde activități comerciale nedeclarate.

În același timp, măsurile sunt prezentate ca un instrument pentru protejarea operatorilor economici care își desfășoară activitatea legal și pentru menținerea unor condiții concurențiale echitabile pe piața românească.

„Noile reglementări transmit un semnal clar privind importanţa susţinerii pieţei interne, încurajând achiziţia de produse din România şi descurajând practicile care pot afecta producătorii şi comercianţii locali prin evitarea cadrului fiscal aplicabil”. Ordinul a fost publicat în Monitorul Oficial al României.