Rezervele de gaze naturale ale Europei sunt mult sub nivelurile obișnuite pentru această perioadă, iar Germania se află într-o poziție vulnerabilă înaintea iernii, în condițiile în care războiul din Iran și concurența pentru gazul natural lichefiat complică refacerea stocurilor, potrivit publicației Politico.

Situația este importantă pentru întreaga Uniune Europeană pentru că Germania este cel mai mare consumator de gaze din bloc și deține peste 20% din capacitatea europeană de stocare.

În cazul unor temperaturi scăzute în această iarnă sau al prelungirii perturbărilor din jurul strâmtorii Ormuz, dificultățile de aprovizionare s-ar putea reflecta în prețurile de pe piața europeană.

Potrivit datelor, depozitele europene erau umplute la aproximativ 58% din capacitate, cu 16 puncte procentuale sub media ultimilor cinci ani și la cel mai redus nivel pentru această perioadă din 2011.

Sebastian Heinermann, directorul general al asociației germane pentru depozitarea gazelor INES, a descris nivelurile drept „excepțional de scăzute pentru această perioadă a anului” și a atras atenția că sunt cele mai mici din punct de vedere istoric.

În mod normal, companiile energetice cumpără gaze în lunile de vară, când cererea pentru încălzire este redusă, le depozitează și le vând în timpul iernii. Creșterea prețurilor în această vară a redus însă stimulentele comerciale pentru această strategie.

Problema este mai accentuată în Germania. Datele citate în material arătau că depozitele germane erau umplute la numai 47% din capacitate, cel mai scăzut nivel de la începutul colectării acestor date.

Importanța Germaniei depășește însă necesarul propriu. Dimensiunea pieței și capacitatea mare de stocare fac ca eventualele probleme de aprovizionare să poată avea efecte asupra statelor vecine și asupra prețurilor din întreaga Uniune Europeană.

Germania trebuie, de asemenea, să țină cont de obligațiile europene privind securitatea aprovizionării. În anumite situații de urgență, țara poate fi nevoită să furnizeze gaze unor state vecine, printre care Austria, Elveția, Italia și Danemarca.

În pofida presiunilor pentru accelerarea achizițiilor, guvernul german nu intenționează, cel puțin deocamdată, să ordone companiilor energetice controlate de stat să cumpere gaze indiferent de preț.

Ministerul german al Energiei susține că responsabilitatea pentru umplerea depozitelor revine companiilor și traderilor. Un purtător de cuvânt al ministerului a argumentat că o intervenție directă a statului ar putea restrânge suplimentar piața și ar putea împinge prețurile în sus.

Strategia presupune, practic, că piața va genera suficiente stimulente pentru refacerea rezervelor înainte de sezonul rece.

Unul dintre factorii care au modificat această dinamică este conflictul din Iran și efectul său asupra transporturilor de gaze naturale lichefiate.

Europa a devenit în ultimii ani mai dependentă de achizițiile de LNG de pe piața globală, după reducerea importurilor de gaze rusești. Spre deosebire de contractele tradiționale pe termen lung, transporturile LNG sunt redirecționate cu ușurință către piețele care oferă cele mai bune prețuri.

În același timp, perturbările din zona Golfului Persic au redus disponibilitatea unor cantități importante, în timp ce cererea din Asia menține presiunea asupra pieței globale.

Această situație face mai dificilă pentru companiile europene achiziționarea gazului necesar pentru refacerea rezervelor la prețuri considerate acceptabile.

Compania de analiză energetică Rapidan estimează că rezervele europene ar putea ajunge la aproximativ 65% din capacitate până în noiembrie. Atingerea țintei europene ar necesita prețuri semnificativ mai mari.

Un astfel de scenariu nu înseamnă automat că Europa va rămâne fără gaze în timpul iernii. Riscul principal este însă creșterea prețurilor și apariția unor presiuni asupra aprovizionării dacă temperaturile scad puternic sau dacă problemele de transport prin strâmtoarea Ormuz persistă.

Laurent Ruseckas, analist senior pentru gaze la S&P Global, a explicat că o intervenție masivă a statului poate avea efecte în ambele direcții. Achizițiile accelerate ar putea ridica prețurile în prezent, în schimbul unei protecții mai mari împotriva unor eventuale creșteri de preț din timpul iernii.

Companiile germane SEFE și Uniper susțin că obiectivele de stocare pot fi încă atinse, dar au semnalat dificultățile provocate de ritmul actual de umplere.

SEFE consideră că ținta de 70% rămâne realizabilă fără intervenția directă a statului. Compania a precizat că 78% din capacitatea de stocare germană era deja rezervată, însă a atras atenția că rezervarea capacității nu înseamnă automat că volumele respective de gaze se află deja în depozite.

Uniper a adoptat o poziție mai prudentă și a avertizat că atingerea nivelurilor necesare înainte de începutul iernii devine „din ce în ce mai dificilă” în ritmul actual de umplere.

Germania nu este singura țară europeană confruntată cu rezerve reduse, dar abordarea sa diferă de cea a altor state.

Țările de Jos au alocat până la aproximativ 1,2 miliarde de dolari, respectiv 993 de milioane de euro, pentru compania energetică de stat EBN, astfel încât aceasta să poată cumpăra și depozita gaze dacă piața nu asigură suficiente volume.

Măsura arată diferența dintre abordarea strict comercială susținută de Berlin și intervențiile prin care unele guverne europene încearcă să creeze o plasă de siguranță pentru sezonul rece.

Pentru moment, Comisia Europeană susține că Uniunea nu se confruntă cu un risc de aprovizionare pentru iarnă. Totuși, nivelul redus al rezervelor lasă piața mai expusă unor factori care nu pot fi controlați în totalitate, precum temperaturile, evoluția conflictului din Orientul Mijlociu și competiția globală pentru transporturile de LNG.

Germania mizează în continuare pe mecanismele pieței pentru refacerea stocurilor. Eficiența acestei strategii va deveni mai clară în lunile următoare, când temperaturile și evoluția cererii vor determina cât de mult gaz va fi necesar pentru sezonul rece.