România nu investește în cercetare. Ce arată cele mai noi date Eurostat

România a rămas în 2025 pe ultimul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește alocările bugetare pentru cercetare și dezvoltare raportate la numărul de locuitori. Datele Eurostat arată că țara noastră a avut 18,8 euro pe locuitor și este singurul stat membru în care aceste alocări au scăzut față de nivelul din 2015.

Statele membre ale Uniunii Europene au alocat în 2025 aproximativ 130,2 miliarde de euro pentru cercetare și dezvoltare, cu 60,5% mai mult decât în 2015 și cu 2,4% peste nivelul înregistrat în 2024. La nivelul întregii Uniuni Europene, media alocărilor bugetare pentru cercetare și dezvoltare a ajuns anul trecut la 288 de euro pe locuitor.

Cele mai mari sume pe cap de locuitor au fost alocate în Luxemburg, unde nivelul a ajuns la 917,2 euro.

Pe următoarele poziții s-au aflat Danemarca, cu 627,1 euro pe locuitor, și Germania, cu 553,5 euro.

La celălalt capăt al clasamentului se află România, cu numai 18,8 euro pe locuitor. Urmează Ungaria, cu 57,4 euro, și Malta, cu 73,7 euro.

Datele Eurostat arată că România a fost singura țară din Uniunea Europeană în care alocările bugetare pentru cercetare și dezvoltare, calculate în euro pe locuitor, au scăzut între 2015 și 2025.

În urmă cu zece ani, România aloca 20,8 euro pe locuitor, iar în 2025 suma a coborât la 18,8 euro.

Scăderea înregistrată în această perioadă este de 9,6%. Toate celelalte state membre au majorat alocările pentru cercetare și dezvoltare în ultimul deceniu.

Creșterile au variat de la 14,7% în Suedia până la 495,5% în Bulgaria.

Bulgaria a înregistrat cea mai mare majorare a alocărilor dintre statele membre. Suma destinată cercetării și dezvoltării a crescut de la 15,5 euro pe locuitor în 2015 la 92,3 euro în 2025.

La nivelul Uniunii Europene, cea mai mare parte a fondurilor pentru cercetare și dezvoltare, respectiv 37,3%, a fost direcționată către dezvoltarea generală a cunoașterii.

Alte 9,5% din bani au mers către producția industrială și tehnologie, 6,7% către sănătate, iar 5,8% către apărare.