Proiectul președintelui Donald Trump de a ridica o sală de evenimente de mari dimensiuni la Casa Albă a primit vineri o nouă lovitură din partea justiției americane. O curte de apel federală a decis să blocheze lucrările, validând astfel o hotărâre anterioară, anunță AFP.

Magistrații au hotărât să mențină decizia de suspendare a șantierului, care fusese inițial dictată în luna aprilie a acestui an de către un judecător de primă instanță. Prin urmare, administrația prezidențială are la dispoziție o fereastră de două săptămâni pentru a formula un apel la Curtea Supremă, în cazul în care va dori să conteste această rezoluție.

Decizia a fost luată cu o majoritate de două voturi la unu de către Curtea de apel federală pentru Districtul Columbia, instanță cu sediul la Washington. Hotărârea validează ordinul de restricție obținut de Trustul Național pentru Conservare Istorică. Această organizație a acționat în judecată administrația americană în cursul anului trecut, contestând planurile de a demola Aripa de Est pentru a face loc unei săli de bal cu o suprafață impresionantă de peste 8.300 de metri pătrați.

Principalul argument al reclamanților a fost lipsa unei autorizații explicite din partea Congresului SUA. „Dacă o sală masivă de bal trebuie construită sau nu este un lucru pe care trebuie să îl decidă Congresul, nu este o chestiune în care Executivul să acţioneze singur. Congresul nu a cedat autoritate neobstrucţionată ramurii executive pentru a redesena, remodela şi reconstrui Casa Albă, casa poporului, pentru a se potrivi dorinţelor unui anumit preşedinte”, se menționează în verdict.

Până în acest moment, reprezentanții Casei Albe și cei ai Departamentului Justiției nu au oferit nicio declarație publică referitoare la recenta decizie a instanței. Anterior, președintele Donald Trump contestase decizia judecătorului districtual Richard Leon, cel care impusese în două rânduri oprirea lucrărilor la nivelul solului, deși permisese continuarea excavațiilor și a lucrărilor subterane.

Administrația a motivat necesitatea acestei noi săli prin nevoia unui spațiu adecvat pentru recepții oficiale de anvergură, invocând totodată și argumente legate de siguranța prezidențială. Această inițiativă se înscrie într-un plan mult mai amplu al liderului de la Casa Albă de a reconfigura arhitectura clădirilor și a monumentelor guvernamentale din capitala americană.

În timpul pledoariilor de la Curtea federală de apel din Washington, Yaakov Roth, avocatul care a reprezentat Departamentul Justiției, a susținut că instanțele nu ar trebui să se implice în autorizarea unor proiecte care beneficiază de finanțare privată. Acesta a subliniat că blocarea unui astfel de demers este o măsură inadecvată.

Mai mult, apărătorul guvernului a accentuat ideea că preferințele de natură arhitecturală susținute de Trustul Național nu pot fi considerate mai importante decât măsurile stricte de securitate. În acest sens, el a adus în discuție vulnerabilitățile vechii Aripi de Est, care ar fi expus unor riscuri de securitate atât pe șeful statului, cât și personalul Casei Albe.

În ciuda acestor argumente de siguranță, reprezentantul legal al grupului pentru conservare istorică, Thaddeus Heuer, a oferit o explicație mult mai simplă pentru refuzul administrației de a urma pașii legislativi normali: „Pur şi simplu nu vor să meargă în Congres”, a declarat Thaddeus Heuer, avocat al grupului de conservare.